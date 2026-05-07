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AI | 香港寬頻投入1億元建設及營運AI行業生態，今推出「AI+國產算力平台」

07/05/2026

　　香港寬頻(01310)今推出「AI+國產算力平台」，提到集團已投入1億元用於建設及營運AI行業生態，集團同時與億都國際(00259)旗下算豐信息及天儀智科簽署協議。

 

AI | 香港寬頻投入1億元建設及營運AI行業生態，今推出「AI+國產算力平台」

（許英略攝）

 

引入沐曦及壁仞國產算力，在數碼港提供服務

 

　　香港寬頻稱，所投入的1億元，用於整合本地網絡基礎設施及算力資源，以回應企業對智能算力的持續增長需求。平台引進國產領先GPU技術企業——沐曦集成電路(滬:688802)及壁仞科技(06082)算力資源，所有託管設施均設於數碼港園區內的大型數據中心，採用實體與網絡雙重保障。

 

Token用量增加的話，往後投入料逾1億元

 

AI | 香港寬頻投入1億元建設及營運AI行業生態，今推出「AI+國產算力平台」

 左起：香港寬頻企業方案總經理－技術業務周健雲、香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝（許英略攝）

 

　　香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝見記者時指出，1億元當中，除了包括購買AI GPU，以及營運數碼港算力平台、網絡升級、AI+團隊管理。他稱，若日後Token運用量增加，往後絕對有可能投入逾1億元。

 

新推香港寬頻企業級OpenClaw平台

 

　　香港寬頻續稱，平台提供「模型聚合」功能，一站式連接各大語言模型，用戶無需跨平台註冊多個帳號，亦可按任務需求切換最適合的模型資源。其服務採用「Token-as-a-Service」預購計費模式，可按實際業務需求預購所需算力Token，以及平台預載超過100個通用模型及行業專用技能包，結合最新推出香港寬頻企業級OpenClaw平台，涵蓋過用辦公、金融合規、視頻生成、AI營銷及項目管理等場景。

 

　　公司亦稱，新推香港寬頻企業級OpenClaw平台現在接受首批受邀用戶試用測試。葉成輝指出，現有與大客戶洽談試用，其後亦會為中小型客戶推出「打包」方案。

 

可按公司實際業務需求預購所需算力Token

 

AI | 香港寬頻投入1億元建設及營運AI行業生態，今推出「AI+國產算力平台」

香港寬頻集團行政總裁李昕（許英略攝）

 

　　安全性方面，系統內建精細化角色存取控制（RBAC）、提示詞注入防禦（Prompt Injection Defense）及全方位審計監控。

 

　　「AI+ 國產算力平台」為企業級一站式AI應用方案，整合領先國產GPU算力、先進模型、網絡連接及行業場景化應用服務，為企業提供低門檻及可擴展的AI部署路徑，並幫助應對企業在AI落地過程中面對的算力不足、數據安全隱憂及合規風險等核心痛點。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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