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美股 | 特朗普擬重啟自由計劃，道指收市倒跌逾300點

08/05/2026

　　美股三大指數周四（7日）先升後跌，標指與納指於盤中創下新高後急速回吐，道指收市挫逾300點。市場焦點重回中東戰局風險，隨著美國總統特朗普擬重啟「自由計劃」於霍爾木茲海峽護航商船，刺激國際油價由跌轉升，觸發股市的避險拋售。

 

　　道指收市跌313.62點，或0.63%，報49596.97點；標指跌28.01點，或0.38%，報7337.11點；納指跌32.75點，或0.13%，報25806.2點。

 

　　原油市場走勢同樣大幅波動。受早前美伊維持停火的預期影響，國際油價在早盤交易中曾顯著受壓，一度跌穿每桶100美元大關。但隨著「自由計劃」護航消息發酵，油價隨即出現反彈。紐約期油上漲2.2%，報每桶97.29美元。布蘭特期油亦錄得1.2%的升幅，報每桶12.58美元。

 

金價突破4700美元大關

 

　　國際金價走勢持續向好，紐約期金與現貨黃金突破4700美元大關。現貨金升約0.3%至每盎司4707美元水平，而紐約期金亦錄得約0.4%的升幅，報每盎司4715美元。

 

　　經濟數據方面，美國上周新領失業救濟人數按周增加1萬人，總數升至20萬人。持續申領人數按周減少1萬人，降至176.6萬人，表現優於市場預期。

 

　　受地緣避險情緒降溫影響，美匯指數回落至98附近進行窄幅震盪，日內報98.1，微升0.1%。美元兌日圓主要於156.02至156.8區間窄幅波動，匯價於尾市上試157附近，日內升約0.3%。歐元兌美元一度高見1.177水平，尾市偏軟回落，報1.1745，跌0.03%。

撰文：經濟通國金組

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