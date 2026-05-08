盤前攻略｜美伊衝突大事化小，港股預先透支停戰利好回吐料難免

美軍三艘導彈驅逐艦周四（7日）通過霍爾木茲海峽前往阿曼灣時，與伊朗交火，雙方均指責對方挑起衝突，不過美國總統特朗普指事件只是小摩擦，美伊停火仍然有效，為局勢稍降溫。道指收跌313點或0.63％，報49596點；標指跌28點或0.38％，報7337點；納指跌32點或0.13％，報25806點。

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反映中國概念股表現的金龍指數回吐1.4％。阿里巴巴跌0.31％，報141.00美元；京東跌1.56％，報30.21美元；百度跌0.51％，報139.87美元；理想跌0.68％，報17.60美元；小鵬跌2.39％，報15.55美元；蔚來跌0.51％，報5.87美元；嗶哩嗶哩跌1.74％，報21.98美元。

*夜期低水逾三百點，ADR普遍低走*

恒指夜期收報26285，跌230點，低水341點。ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.89％，折合83.5港元；長和(00001)ADR較港股低1.50％，折合71.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.54％，折合474.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.98％，折合30.8港元；港交所(00388)ADR較港股低1.25％，折合421.6港元；滙控(00005)ADR較港股低2.60％，折合139.4港元。

*美伊駁火惟雙方無心戀戰，恒指回調幅度料溫和*

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌265點，報26366，低水260點，預料恒指跟隨低開約200點。

恒指昨天盤中最多升逾400點，殺入熊證多個重貨區，約4000張熊證跌入被收回範圍，佔熊證總數約四成。不過熊證最新街貨總數只減少過千張至7610張，重貨區退至27000至27099區間仍有910張。至於牛證街貨總數略減不足300張至10651張。重貨區維持在25500至25599區間有1234張。新開的牛證25900至26299四個百點區間合共有815張新倉，主要在26200至26299區間較多，不過該區距離恒指昨天收市價最少有300多點，預料暫時風險不大。

環球股市預先透支美國與伊朗達成協議的預期，港股兩天累升逾700點。惟美伊隔夜在霍爾木茲海峽駁火，顯示兩國與真正達成協議仍有距離，預料早前升幅部分回吐難免。不過由於兩國均無心戀戰，美國需要在總統特朗普訪華前，在中東問題上取得具體成果，為訪華前爭取更多籌碼。此外，現時距離美國中期選舉愈來愈近，戰事拖延對共和黨不利，因此美伊衝突預料不會惡化或進一步破壞最終達成全面停戰協議。隔夜美股跌幅溫和，標指與納指早前創新高後，亦只輕微下跌。預料港股回調幅度溫和，跌幅約200點左右。

撰文：經濟通市場組

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