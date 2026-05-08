新股上市 | 二手車電商平台淘車車母企遞表申港上市，去年虧損擴大至9.2億人幣

內地二手車電商平台淘車車母公司Yusheng Holdings Limited向港交所提交上市申請，擬在主板掛牌上市，花旗為獨家保薦人。

（淘車車網頁截圖）

集團是中國領先的二手車交易平台。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年商品交易總額計，集團在中國二手車交易平台中排名第一，市場份額達3.8%。針對中國二手車行業市場分散、交易流程非標準化及客戶服務欠佳等結構性挑戰，集團開發了TCN（淘車車合作運營體系），集團表示，這是一套自有的、數據驅動的智能運營框架，可整合線上及線下體驗。

財務表現方面，集團於2023年、2024年，以及2025年分別錄虧損6.96億元（人民幣．下同）、5.74億元，以及9.17億元。收入方面，則分別錄44.29億元、54.7億元，以及66.62億元。

上市集資所得將用於在境內外核心二手車消費者市場設立新的銷售中心，以擴大自營網絡的覆蓋範圍；用於全面升級營銷系統及品牌推廣能力；用於技術研發投資，以進一步提升數據分析和AI算法能力，旨在優化和升級「淘車車AI大腦」；用於中國及海外的戰略性收購及投資；用於營運資金及一般企業用途。

撰文：經濟通採訪組

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