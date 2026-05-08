中東戰火 | 第一阿布扎比銀行等三家中東銀行據報在香港設立或擴大業務，將進駐長江集團中心二期

中東銀行加碼香港布局。據《路透》報道，阿聯酋最大銀行及另外兩家中東銀行正在香港設立或擴大業務，以便在經濟前景不確定之際，加強與中國市場的聯繫並推動海外業務增長。消息人士稱，這三家銀行將入駐位於中環的寫字樓——長江集團中心二期。

知情人士透露，阿聯酋資產規模最大的銀行——第一阿布扎比銀行計劃將其在香港的辦公面積擴大約一倍。另外，阿聯酋第五大銀行Mashreq Bank在聲明中稱，將於第三季度將員工遷至位於中央商務區的新辦公室。

報道引述金融業界消息人士稱，中東銀行的這些舉措與其推進國際化、加強與中國聯繫的努力密切相關，目前兩大地區之間的跨境貿易和投資依然強勁。

Mashreq Bank新辦公地點的面積是其現有辦公場所的兩倍。該行表示，其將香港視為與中國相關融資活動的重要離岸樞紐。Mashreq Bank香港負責人Chermaine Lai表示，集團在香港的增長，主要源於集團能夠提供銀行解決方案，以促進大中華區與中東及北非地區之間日益增長的貿易和投資流動。

阿曼的Sohar International Bank在4月宣布，已獲得香港金管局批准設立代表處，標誌著該行首次進軍國際市場。知情人士透露，Sohar International預計將於今年下半年開始在香港開展業務。

香港金管局發言人表示，該局過去幾年一直積極向中東國家推介香港的金融體系和市場優勢，包括通過與中東各國央行舉行雙邊會議等方式。

據香港金管局數據顯示，在該局註冊約200家銀行中，目前有五家中東銀行在香港設有銀行業務。

撰文：經濟通採訪組

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