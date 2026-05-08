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3分鐘熱炒股點評｜兆易創新董事長累沽344萬A股，惟專家仍籲分注買入原因是？

08/05/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://youtu.be/krsVE_s4M8I

 

 

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