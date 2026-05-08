3分鐘熱炒股點評｜兆易創新董事長累沽344萬A股，惟專家仍籲分注買入原因是？
08/05/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 19:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2026 16:40
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