世界黃金協會：全球投資者在4月開始重新湧入黃金ETF，錄66億美元淨流入

世界黃金協會表示，全球投資者在4月份開始重新湧入黃金ETF，期內錄得66億美元的資金流入，扭轉了3月份淨流出的勢頭。而4月所有地區均錄得淨流入，當中以歐洲基金領漲。截至4月底止，全球黃金ETF的總資產管理規模（AUM）達到6150億美元，按月增長1%。同時，黃金ETF的集體持倉量也增長1%，達到4137噸，為歷史第三高，略低於2026年2月27日創下的4176噸的歷史最高紀錄。

北美市場扭轉頹勢，錄得10億美元淨流入

北美市場在4月扭轉頹勢，錄得10億美元淨流入，反彈主要集中在4月上半月，當時黃金價格從3月的低點反彈，整體市場壓力也有所緩解。但隨美伊衝突出現升級的跡象、美元走強和債息上升導致機會成本上升，資金流入再次放緩。

亞洲市場黃金ETF連續第8個月淨流入

歐洲基金則在期內錄得顯著的37億美元淨流入，令今年以來的資金流向由由負轉正。投資者正在評估伊朗衝突曠日持久可能帶來的通膨影響以及由此對能源價格造成的壓力。此外，隨當地股市回落，以及英國央行鷹派立場弱於預期，金價亦回穩，投資者對黃金的興趣可能增強。

亞洲方面，黃金ETF連續第8個月淨流入，4月新增資金18億美元。今年累計的資金流入預計將挑戰去年的歷史最高紀錄。其中以中國領跑，香港的黃金ETF新增資金7.32億美元，創下單月新高，這主要得益於新產品的上市。內地黃金ETF在地緣政治緊張局勢加劇、債息下降以及中央持續增持黃金的背景下，繼續吸引4.98億美元的資金流入。

撰文：經濟通採訪組

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