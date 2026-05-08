港股 | 午市前瞻 | 跌市不跌股料市場信心猶在，潤地破頂有指示宜開始部署落後內房

美軍三艘導彈驅逐艦周四（7日）通過霍爾木茲海峽前往阿曼灣時，與伊朗交火，雙方各執一詞，均指責對方挑起衝突。不過，美國總統特朗普指美伊停火仍然有效，為局勢稍降溫。亞太股市集體回吐，恒生指數半日報26335，跌290點或1.1%，主板成交超過1455億元。恒生中國企業指數報8863，跌56點或0.6%。恒生科技指數報5065，跌55點或1.1%。

阮子曦：破位引追貨後回吐感「肉赤」，資金面未算失信心可先坐貨

在伊朗衡量同意諒解備忘錄之際，美伊又再傳出擦槍走火消息，即時令市場戒心提升，布蘭特期油重返100美元上方。隔晚美股回吐，亞太區股市全面受壓，港股昨日升破26500後隨即回吐，半日跌近300點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，美伊局勢霎時擦槍走火市場難以預料，尤其昨日恒指升破兼守穩26500關鍵水平後吸引不少資金追貨入市，今日（8日）隨即回吐近300點難免有少許「肉赤」。不過以股份面來看，以往如果出現轉跌形勢，跌幅大之餘而且成交急增，但今日未見成交急增而且亦有不少股份跑贏大市，跌市不跌股預期大市仍有一定信心。

不過鑑於中東局勢難以預料，面對周末的不確定性，阮子曦建議昨日重倉加注者可以考慮略為減磅，但若加注不多則不妨再坐一會。對於伊朗取態，他不敢斷言伊朗會有何決定，但同意備忘錄則仍有較大空間，始終備忘錄與實際協議力度不同，預期伊朗會先同意備忘錄，後續協議與否則仍需時商榷，故部署上現時值博空間仍有，但他自己一定不會「瞓身」。

內地樓市有反轉但非重拾高槓桿增長，料有穩定升勢宜以「膽拖」部署

內房股轉趨強勢，今早跌市下龍頭內房股逆市續揚，潤地(01109)更強勢破頂。日前摩根大通研究報告指，內房板塊4月以來持續跑贏大市，4月中一線城市轉向更積極態度後，觀察到對沖基金正積極增加該板塊配置，到本周起多頭基金興趣在逐步增加，預期追蹤的內房股還有20%的上升空間。阮子曦認同近日樓市出現小型反轉，但絕非重返以前高增長模式。

他解釋，現時市場已逐步接受內房板塊的新型增長模式，對比以前高槓桿高增長，現時則會著重撬動剛性需求，以平衡市場需求及企業盈利為主。他強調，目前大多放寬限購措施大多集中在一線城市，而且出現排隊買樓等情況都位於一線城市，因為一線城市的供需比例仍有一定平衡，但相對下一級的二線城市仍有較大供過於求情況，較同級城市中較少會出現放寬措施。

故此，在部署上阮子曦指雖然目前實際上樓市經濟數據未反映出來，但潤地逆市破頂走勢並非空穴來風，資金不會無緣無故追貨，一定是較強信心才會願意給予溢價。但始終破頂追入較為雞肋，他建議在部署上可先以一兩間龍頭內房做「膽」，另外可以搭配較為落後的相關子板塊股份作為炒作重點，例如平台股貝殼(02423)，追落後勢頭會較好。

另外他亦建議可以開始留意更落後的物管股，輕資產兼具派息元素有利吸引資撈底，如碧服(06098)、越服(06626)以及中海物業(02669)都為落後之選。不過他強調，現時仍只有較少資金關注，寧等開始出現升勢，較多資金流入後才跟炒會更好。

撰文：經濟通通訊社市場組

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