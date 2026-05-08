一周部署 | 唐牛：防「習特會」借勢拉低，騰訊阿里放榜留意前景

嘉賓：投資專欄作家 唐牛

美伊停火協議及潛在談判，因霍爾木兹海峽再度交火而面臨考驗，恒指於部分科技股、消費股回勇，以及地產股帶契下，本周終企穩兩萬六關口。投資專欄作家唐牛於《一周部署》表示，下周有兩大焦點——中美元首會晤，騰訊(00700)、阿里(09988)放榜。

他指，市場期望雙方達成積極共識，但鑑於特朗普的本性，投資者不可避免較為被動，並保持戒心。港股周四（7日）因「習特會」消息高見26626點，在此相對高位時要留意會否突然有「麻煩」出現拉低大市。

相比之下，騰訊、阿里的能見度或操作容易度較好，他個人更關注業績後的財報電話會議，管理層對未來業務展望的重點，例如阿里的大模型、AI投入等。操作上，阿里的技術圖形靚過騰訊，惟後者值博率相對高 ，止蝕價大約在460元，冀望業績公布前可以炒上食糊。

此外，樂動機器人(01236) 將於周一（11日）上市，預料暗盤都會受捧；另外兩種已截飛的劑泰科技(07666)、英派藥業(07630)就低調些。

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