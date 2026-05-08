  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

一周部署 | 唐牛：防「習特會」借勢拉低，騰訊阿里放榜留意前景

08/05/2026

嘉賓：投資專欄作家　唐牛

 

　　美伊停火協議及潛在談判，因霍爾木兹海峽再度交火而面臨考驗，恒指於部分科技股、消費股回勇，以及地產股帶契下，本周終企穩兩萬六關口。投資專欄作家唐牛於《一周部署》表示，下周有兩大焦點——中美元首會晤，騰訊(00700)、阿里(09988)放榜。

 

　　他指，市場期望雙方達成積極共識，但鑑於特朗普的本性，投資者不可避免較為被動，並保持戒心。港股周四（7日）因「習特會」消息高見26626點，在此相對高位時要留意會否突然有「麻煩」出現拉低大市。

 

　　相比之下，騰訊、阿里的能見度或操作容易度較好，他個人更關注業績後的財報電話會議，管理層對未來業務展望的重點，例如阿里的大模型、AI投入等。操作上，阿里的技術圖形靚過騰訊，惟後者值博率相對高 ，止蝕價大約在460元，冀望業績公布前可以炒上食糊。

 

　　此外，樂動機器人(01236) 將於周一（11日）上市，預料暗盤都會受捧；另外兩種已截飛的劑泰科技(07666)、英派藥業(07630)就低調些。

 

　　立即去片：https://youtu.be/ms52EfTHpbM

 

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

471.400

異動股

00019

太古股份公司Ａ

91.150

異動股

02676

納芯微

170.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 471.400
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 91.150
  • 02676 納芯微
  • 170.000
  • 06185 康希諾生物
  • 30.800
  • 06660 艾美疫苗
  • 3.070
股份推介
  • 00580 賽晶科技
  • 2.050
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 12.540
  • 目標︰$13.20
  • 00836 華潤電力
  • 20.080
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 310.200
  • 目標︰--
  • 03908 中金公司
  • 21.460
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 61.300
  • 00700 騰訊控股
  • 471.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 139.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 168.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.200
報章貼士
  • 01304 FORTIOR
  • 150.400
  • 目標︰$150.00
  • 00001 長和
  • 73.300
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.950
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/05/2026 17:15  《盤後部署》美伊霍峽擦槍亞股回吐溫和，憧憬樓市回暖萬科低位見支持

08/05/2026 18:07  美團、攜程等平台承諾持續優化算法機制並保持透明度，包括展示價格變動原因等

08/05/2026 17:32  【ＡＩ】阿里(09988)否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片

08/05/2026 13:32  【阿里預測】阿里(09988)第四財季料少賺52%，賬面CMR增速或遜預期，聚焦AI投資指引

08/05/2026 17:17  國泰航空本月16日起下調客運燃油附加費，短途航班降至339元，長途減至1362元

08/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近132億元，買快手沽小米

08/05/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】摩通升創科目標見176元，大和升濰柴評級至跑贏大市

08/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8295，一周拆息較上日微升15基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 阿里否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 巴西對華免簽，成品油價年內第七漲，股匯同跌新文章
人氣文章

新聞>專訪

徐家健專訪 | AI盛宴「一將功成萬骨枯」，油價蝴蝶效應礙港樓復甦（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

78歲汪明荃被指身體狀態下滑？神情呆滯步履不穩 羅家英攙扶
人氣文章

財智談．陳家揚

專業投資者的十字路新文章
人氣文章

搵食地圖

母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

在喧囂中尋找內在指引：用直覺去選牌，讓守護靈帶你走出迷茫 新文章
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一日漫遊英國城市Bath：古蹟Palladian Bridge、著名地標The Circus，從市中心購物再到郊外莊園 ！
人氣文章

Fashion Feature

告別大Logo崇拜 ! Miu Miu Matelassé 20週年 : Arcadie、Wander新色背後的優雅與叛逆
健康好人生 Health Channel
人氣文章
致痘飲食｜別再只怪炸雞薯條 5種估不到食物竟是暗瘡元兇 新文章
人氣文章
食用安全｜男子體內塑化劑超標30倍，醫生揭4大飲食習慣惹禍，推介食1種蔬菜助排毒
人氣文章
名人保養｜前港姐冠軍楊婉儀跑馬拉松，素顏自然流露歲月痕跡新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 19:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/05/2026
AI | 阿里否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火70日，美伊在霍爾木茲海峽互轟數小時，...

08/05/2026 09:10

中東戰火

說說心理話

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區