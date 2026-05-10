一周部署 | 美伊亂局下習特會登場，阿里騰訊京東公布季績

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

習特會料小修小補居多

美伊停火談判前景仍然撲朔迷離，上周僵持態勢有所減緩，伊朗甚至一度確認正在評估美方給出的方案，但更可能屬於擺姿態，因為美國總統特朗普即將到訪作為伊朗盟友的中國，並和領導人習近平見面。這是自去年10月以來兩人再次會晤，預計將重點討論伊朗問題，包括限制中國購買伊朗石油。除了伊朗以外，特朗普也會關心中國會否繼續「買買買」，包括採購大豆等美國農產品，中方則可能要求美放鬆高科技產品出口管制，以及公開表態反對台獨。但問題是，在習特會後國際形勢會產生根本性的逆轉嗎，可能性比較低，參考上一次習特會，成果主要涉及雙方貿易爭端和芬太尼問題，雙方之前嚴重的結構性矛盾則幾無觸及，習特會前雙方未見高調的破冰行動，預計會議基調仍然是上屆美國總統拜登所說的「管理分歧」。

美國就業形成畸形平衡

美國公布新增非農就業人數，基於此前的領取失業補助數據和ADP私人職位數據都意外強韌，非農數據超過預期市場也不太意外。4月美國新增11.5萬人就業，幾乎是市場預測中值的兩倍，顯示勞動力需求仍強韌，尚未見到受伊朗戰爭衝擊的跡象，對金融市場以及美聯儲而言都是好消息，儲局仍然有按兵不動的底氣。此外，4月失業率維持在4.3%不變，平均工資按月增加0.2%。外界分析，目前的就業市場被形容為「凍結」，企業在經濟前景不明下不願大規模增聘，但也因勞動力短缺而不願裁員，形成一種低流動性的僵局，形成一個「低聘僱、低裁員」的畸形平衡。

阿里盈利料跌五成，京東外賣仍巨虧

阿里巴巴(09988)將於周三（13日）公布截至今年3月底止第四財季業績，彭博綜合市場預測數據顯示，第四財季收入預測約2471億元人民幣，按年升4.5%；經調整純利料錄144.6億元人民幣，按年跌51.6%。市場普遍預期阿里第四財季核心電商板塊穩定，帳面CMR（客戶管理收入）增速較為溫和。同時，即時零售業務虧損料仍高於預期，加上各大業務對大模型及AI應用、農曆新年期間投資，如料千問(Qwen)在內的「所有其他」業務板塊虧損擴大，亦將持續限制整體盈利能力。

騰訊(00700)將於同日公布第一季業績，市場預測首季收入1995.3億元人民幣，按年升10.8%，經調整純利料錄676.6億元，按年升10.3%。今年首季，市場關注騰訊人工智能(AI)相關資本開支增加及遊戲業務高基數影響，不過受惠於視頻號廣告增加、傳統遊戲表現韌性及雲業務加速增長，抵銷無重大新遊戲推出及部分AI投資壓力。

至於京東(09618)將於周二（12日）公布第一季業績，市場普遍預測京東第一季經調整淨利潤將顯著受壓，如大摩預期京東外賣等新業務虧損從148億人民幣收窄至100億人民幣，但虧損額度依然巨大，加上隨著家電「以舊換新」補貼政策的基數效應顯現，相關品類的增長動能正在放緩，整體拖累季度盈利下滑60%，不過零售及物流業務的經營利潤率預計輕微改善。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

唐牛：防「習特會」借勢拉低，騰訊阿里放榜留意前景

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