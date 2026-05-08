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騰訊預測 | 騰訊首季料多賺一成，關注AI投資或開始構成利潤壓力

08/05/2026

　　騰訊(00700)將於下周三（13日）公布截至今年3月底止2026年第一季業績，據彭博綜合市場預測數據顯示，首季收入預測1995.3億元（人民幣．下同），按年升10.8%；經調整純利料錄676.6億元，按年升10.3%。

 

騰訊預測 | 騰訊首季料多賺一成，關注AI投資或開始構成利潤壓力

 

　　於今年首季，市場關注騰訊人工智能（AI）相關資本開支增加及遊戲業務高基數影響，不過受惠於視頻號廣告增加、傳統遊戲表現韌性及雲業務加速增長，抵銷無重大新遊戲推出及部分AI投資壓力。

 

遊戲總收入料升12%，稍受基數效應影響

 

　　花旗預測2026年首季總收入按年增長9.9%至1979億元，經調整純利按年升9.7%至672億元。按業務劃分，預測線上遊戲總收入按年升11.7%至664億元，其中本土遊戲與國際遊戲分別按年增長10%、16%；線上廣告收入按年升17%至373億元；金融科技及企業服務收入按年升8.5%至596億元，當中雲業務收入按年升25%至125億元，金融科技收入按年升約4.8%至470億元。騰訊收入將受惠於春節季節性因素帶動的遊戲收入韌性、經典遊戲系列穩定表現，以及虛擬貨幣廣告投放量增加和eCPM提升帶動的廣告收入穩定增長，惟受研發、一般行政及行銷推廣方面與人工智能相關支出增加影響，經營利潤增長將放緩。

 

廣告業務料升近兩成，瑞銀:AI投資對整體盈利影響可控

 

　　瑞銀預計騰訊2026年首季收入按年增長11%；經調整淨利潤按年增長12%至692億元。其中國內遊戲業務收入料按年增長12.9%，主要受傳統遊戲表現強勁所帶動；國際遊戲業務收入料按年增長16%，增幅因收購併表而較去年第三季度有所放緩。廣告業務收入料升18.6%，在宏觀環境疲軟下，仍受惠於視頻號及搜索的增量廣告庫存和廣告負載，以及AI驅動的廣告技術提升帶來的每千次展示費用（eCPM）增長。金融科技及企業服務收入料按年增長9.6%，雲業務增長加速抵銷了線下消費的宏觀不確定性。不過，瑞銀認為，市場對騰訊有所低估，包括AI投資對盈利的影響可控，估值亦尚未反映微信生態系統的內在價值和競爭優勢。

 

雲業務料增長加速

 

　　摩根士丹利預測首季收入按年增長9.8%至1977億元，經調整經營溢利按年升7.1%至742億元。遊戲業務在高基數下維持正常化增長，本土及國際遊戲收入分別估算按年增長8%及15%；線上廣告收入料按年增長19%，受廣告技術效益及視頻號貢獻帶動。雲業務受需求強勁及定價改善，增長有望加速。不過，該行提到，AI投資（包括元寶紅包活動）已開始對利潤率造成一定壓力。

 

續關注AI資本支出、產品定價及股東回報問題

 

　　市場預期，騰訊管理層將重點交代AI業務最新進展，包括新版本「混元」模型競爭力；微信AI助手；AI人才招聘及資本開支預期；晶片或GPU相關投入；AI投資對利潤影響程度。分析亦關注公司雲端產品定價調整、WorkBuddy等AI智能代理人應用，以及新遊戲推出情況。

 

　　另一方面，投資者將留意廣告市場環境、微信搜尋及小程序變現效能、股份回購及股東回報指引。整體而言，儘管AI投入增加可能短期壓縮部分利潤率，但核心業務韌性及廣告或雲端增長或有所支持。

 

撰文：經濟通採訪組

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