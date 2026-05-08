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阿里預測 | 阿里第四財季料少賺52%，賬面CMR增速或遜預期，聚焦AI投資指引

08/05/2026

　　阿里巴巴(09988)將於下周三（13日）公布截至今年3月底止第四財季及2026財年全年業績。彭博綜合市場預測數據顯示，第四財季收入預測約2471億元（人民幣．下同），按年升4.5%；經調整純利料錄144.6億元，按年跌51.6%。

 

阿里預測 | 阿里第四財季料少賺52%，賬面CMR增速或遜預期，聚焦AI投資指引

 

　　至於全年收入增長預料錄1.028萬億元，按年升3.2%；經調整純利料錄7756.4億元，按年跌50.9%。

 

　　市場普遍預期阿里第四財季核心電商板塊穩定，帳面CMR（客戶管理收入）增速較為溫和。同時，即時零售業務虧損料仍高於預期，加上各大業務對大模型及人工智能（AI）應用、農曆新年期間投資，如料千問（Qwen）在內的「所有其他」業務板塊虧損擴大，亦將持續限制整體盈利能力。

 

即時零售錄虧損180億元，本財年料虧損減半

 

　　富瑞預計阿里第四財季總收入按年增長2%至2410億元，其中中國電商集團收入預計達到1230億元，CMR預計按年增長約1.3%，故此前預期增幅約6%為低；雲智能集團收入預計按年增長40%，形容續強勁增長及加快。而整體EBITA將達到約38億元，當中包括即時零售虧損180億元，高於預期；「其他業務」料虧損200億元。富瑞提到，阿里推出與關鍵品牌商戶合作的業務發展計劃，在達到特定GMV目標時提供各種支持，這將對CMR產生抵銷效應；「其他業務」板塊虧損增加，則因農曆新年期間千問應用推廣支出增加。另按板塊劃分，中國電商集團EBITA預計為237億元；雲業務EBITA則料按季增幅相似。

 

　　不過，富瑞預期，2027財年即時零售虧損將比上財年減少一半，得益於訂單結構改善、平均訂單價值提高、物流效率提升及客戶留存率增強，另MaaS（模型即服務）將成為未來5年的關鍵增長動力。

 

CMR增長或由5%預測降至1%，受商戶支持措施影響

 

　　摩通則估計，阿里第四財季CMR增長率將在1%左右，因上述品牌商戶支持措施或被視為應付客戶對價，因此被記錄為收入減項（contra-revenue），而不是銷售和營銷費用，因而令CMR增幅低於預期。不過，摩通亦稱，由於核心電商EBITA並不會受此重新分類影響，因此真正的關注點不在於CMR是否遜於預期，而是投資者是否願意將追蹤指標轉向「扣除外賣業務後的核心電商EBITA」。另該行料「所有其他」板塊的虧損將接近200億元。

 

　　至於較早前高盛發表研究報告指出，雖預計未來數季阿里巴巴千問AI模型及應用投資導致其他業務分部虧損持續擴大，且將持續，但稱看到多個業務出現令人鼓舞的轉捩點，當中雲業務收入增長將進一步加快，預計第四財季按年增長40%，較第三財季36%為高，主要受惠於符元需求增加及雲產品於4月中旬起加價。另當時預期，電商客戶管理收入（CMR）將從第三財季度季節性低位1%增幅回升，第四財季將增長5%。即時零售業務的單位經濟（UE）效益持續改善。

 

關注商戶、外賣、AI大模型補貼預算及時限

 

　　而於今年4月，即上財年過後，市監局針對包括拼多多(US.PDD)、美團(03690)、阿里巴巴、京東(09618)和抖音在內的7家電商平台的「幽靈外賣」現象作出行政處罰，合共罰款近36億元。市場普遍認為有助於推動盈利可持續性。因此，預期市場會對於阿里如何平衡短期利潤壓力與長期AI、外賣及即時零售投資布局關注，例如宏觀經濟看法、AI資本支出指引，或是對於千問大模型補貼預算。

 

　　即時零售競爭持續，同業京東及美團亦積極布局。市場同時關注阿里旗下芯片業務「平頭哥」分拆進展、全球化擴張步伐，以及人事安排變化。投資者將尋求管理層對即時零售補貼是否見頂、2027至29財年止蝕路線圖的明確訊號，以及AI收入貢獻的量化指引。

 

　　至於上次業績會議，管理層提到，維持即時零售板塊於2028財年交易總額達1萬億元目標，並計劃於2029財年實現盈利；目標在5年內實現每年1000億美元的MaaS及雲端外部收入，意味著未來將有40%以上的複合年增長率。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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