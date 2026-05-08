恒指全日跌232點收報26393，百三億北水流入助陣，全周累升617點

美軍三艘導彈驅逐艦周四通過霍爾木茲海峽前往阿曼灣時，與伊朗交火，雙方各執一詞，均指責對方挑起衝突。不過，美國總統特朗普指美伊停火仍然有效，為局勢稍降溫。亞太股市見回吐，港股觸及逾兩個月高後今早低開約250點，但有北水買氣支持下，港股跌幅未有進一步擴大，全日跌幅收窄至232點或0.9%，收報26393。恒生中國企業指數收報8889，跌30點或0.3%。恒生科技指數收報5102，跌18點或0.4%。今日主板成交收窄至3千億關之下，規模近2798億元，北水淨流入近132億元。

回顧全周，美伊局勢忽好忽壞，港股市場一路顛簸惟整體向上。周一（4日）因應美國經濟數據強韌及美國總統特朗普啟動「自由計劃」，港股復市追外圍落後，一度大升500點，一口氣突破多條主要平均線，但周二（5日）伊朗即出手施壓，美國暫停自由計劃，在超低成交下港股回吐約200點，周三（6日）市場隨環球半導體板塊炒高，周四（7日）據報美伊正接近達成一份協議，連伊朗都承認正在評估，港股進一步裂口上升，高見26669點逾兩個月新高，但今日因美伊因重啟自由計劃問題再生爭執，港股稍作回調，總結全周恒指累升617點或2.39%，結束連續兩周下跌趨勢。

大模型融資募資新聞連連，加上豆包推進商業化鼓舞同業，AI概念今日獲炒作，快手(01024)全日飆9.4%領漲藍籌，報52.95元，百度(09888)升5.75%，報145.2元，惟阿里(09988)跌1.35%，報139元，MINIMAX(00100)跌9.51%，報742.5元，智譜(02513)跌5.33%，報923元。

內房藍籌連日升，龍湖(00960)升5.54%，報9.15元，潤地(01109)升3.55%，報36.76元，中海外(00688)升2.84%，報15.92元。

段永平買入泡泡瑪特(09992)消息持續發酵，泡泡瑪特今日再升3.64%，報168.1元。

小米(01810)據報推進汽車出海策略，股價全日升1.8%，報31.68元；騰訊(00700)跌1.26%，報471.4元，京東集團(09618)跌0.42%，報118.5元，美團(03690)軟0.24%，報84.05元。

中芯(00981)回吐4.43%領跌藍籌，報73.35元；翰森製藥(03692)跌3.82%，報36.24元，藥明康德(02359)跌3.36%，報135.1元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、快手及阿里。

撰文：經濟通市場組

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