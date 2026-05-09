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美股收盤 | 納指及標指收市續創新高，英特爾飆升近14%

09/05/2026

　　美股周五（8日）收高，標指及納指雙雙再創盤中及收市新高，三大指數本周均錄得漲幅，其中標指及納指延續連續第六周上漲格局。

 

美股收盤 | 納指及標指收市續創新高，英特爾飆升近14%

 

　　道指收市微升12.19點，或0.02%，報49609.16點；標指升61.82點，或0.84%，報7398.93點；納指升440.88點，或1.71%，報26247.08點。若以本周計算，道指累升0.22%，標指全周升2.33%，納指更大漲4.51%。

 

　　標指及納指屢創新高，主要受美國4月非農就業數據優於預期，勞工統計局公布新增11.5萬個職位，高於市場預期的5.5萬至6.5萬，失業率穩於4.3%，緩解經濟放緩憂慮並強化市場風險偏好。

 

　　科技股表現亮眼，AI及半導體股受追捧，費城半導體指數領漲，資金集中於高階晶片及資料中心需求，推升納指強勢。蘋果據報與英特爾(US.INTC)洽談晶片代工服務，英特爾大升近14%，美光(US.MU)升15.5%，AMD(US.AMD)亦升11.4%。

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升4%，英偉達(US.NVDA)升1.8%，Meta(US.META)跌1.2%，蘋果(US.AAPL)升2.1%，微軟(US.MSFT)跌1.3%，谷歌(US.GOOG)升0.4%，亞馬遜(US.AMZN)升0.6%。

 

　　儘管美伊於霍爾木茲海峽再度交火，美國中央司令部稱美軍自衛反擊，但總統特朗普強調停火協議仍然有效，地緣風險未全面爆發，市場情緒維持樂觀，國際原油市場延續波動格局，紐約期油價格小幅上揚0.4%，報每桶95.27美元，布蘭特期油則升0.9%，報每桶101.01美元。

 

　　現貨黃金價格上漲約0.8%，報每盎司4725美元附近，紐約期金則小幅上漲約0.5%，報每盎司4736美元，顯示市場在短期波動中仍維持向上格局。

 

　　美匯指數反覆偏軟，未能守穩98關口，報97.88，日內下跌0.3。美元兌日圓在156附近偏強整理，報156.7，下跌0.1%。歐元兌美元在1.175附近窄幅震盪，尾市升破1.178，升0.5%。

 

　　其他經濟數據方面，密歇根大學5月美國消費者信心指數初值跌至48.2，低於市場預期的49.5，並較4月終值49.8進一步回落。\

 

撰文：經濟通國金組

 

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