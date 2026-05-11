盤前攻略｜美伊停火憧憬落空，美期微跌亞股高開港股望守百天線

上周五（8日）市場憧憬伊朗將回應美國和平備忘錄，加上4月份非農就業職位人數按年增11.5萬人，遠高於市場預期的6.5萬人，帶動美股造好，三大指數報升；道指升12點報49609，納指升440點報26247，標普升61點報7398。晶片股繼續熱爆，傳英特爾已與蘋果達成初步協議，將代工部分晶片，勁升14％；另外AMD升11％，高通升8％，美光勁升15.5％，費城半導體指數飆5.5％。

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周日（10日）伊朗正式提出對等交涉，已拒絕美國的提案，並提出多項要求，談判目前將以書面形式，透過巴基斯坦調停人繼續進行。其中伊朗要求立即結束戰爭，並向伊朗支付戰爭賠償等。隨後美國總統特朗普在其社交平台表示「完全不能接受」，今早亞洲時段起油價應聲即彈超過3%，三大美指期貨僅個別回落，道期跌172點報49519，納期升46點報29378，標期跌10點報7408。

*中概、ADR個別發展*

上周五中概股個別發展；阿里巴巴跌0.67％報140.06美元，拼多多跌2.69％報98.78美元，京東跌0.26％報30.13美元，百度升0.84％報141.05美元，萬國數據升1.44％報44.25美元，金山雲跌0.81％報15.88美元，理想升2.27％報18.00美元，蔚來跌0.34％報5.90美元，小鵬升0.45％報15.62美元，攜程跌1.29％報52.68美元，貝殼升2.50％報18.87美元，富途跌0.21％報144.59美元。

ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.65％，折合468.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.26％，折合31.6港元；美團(03690)ADR較港股低0.61％，折合83.5港元；友邦(01299)ADR較港股高0.78％，折合87.3港元；滙控(00005)ADR較港股高1.78％，折合141.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.77％，折合427.5港元。

*晶片股逆市熱爆利韓股，油價抽升抵銷非農利好*

上周五恒指夜期跌17點報26250，較現貨低水144點。今早起亞太區股市造好，日股升1%，韓股受晶片股升勢帶動升超過3％。港股方面，目前有黑期之稱的新加坡HS50指數現報26323，跌67點，較恒指現貨高水71點，恒指開市料微升。

4月份非農大勝預期支撐環球市況，但特朗普最新表明完全不能接受伊朗的提案後明顯削弱市場動力，油價急升影響息口預期，令大市難以預料。參考恒指牛熊證街貨分布，上周全牛倉淨增1092張對應期指張數，較多街貨在26100下方累積，其中26000至26099淨增737張對應期指張數街貨，而26100為目前100天線所在，反映市場目前仍以守穩100天線為目標。如恒指未來一兩日能成功守穩100天線，則恒指仍維持反彈升勢。但必須小心在特朗普表明反對伊朗計劃後，兩國或有進一步風險出現，慎防雙方徹底撕破臉後重新全面開火。

撰文：經濟通市場組

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