異動股｜中芯逆市高開3％華虹漲半成，傳蘋果與英特爾達協議美晶片股急升
11/05/2026
中芯(00981)現價升3.1％，報75.65元，該股成交約90萬股，涉資6802萬元；華虹(01347)升5.5％，報138元；ASMPT(00522)升4.2％，報176元；上海復旦(01385)升1.5％，報43.1元；天數智芯(09903)升5.6％，報585元；壁仞科技(06082)升5.9％，報60元。
（Shutterstock圖片）
據報蘋果(US.AAPL)與英特爾(US.INTC)達成初步晶片製造協議，上周五(8日)美股晶片股急升，英特爾升13.9％，美光(US.MU)飆15.5％，超微半導體(AMD)(US.AMD)升11.4％，高通(US.QCOM)升8.2％，均創新高。英偉達(US.NVDA)連升3日，一度觸及217.8美元，為紀錄高位，收市升1.82％，貼近上周一創下的收市新高。
現時，恒生指數報26310，跌82點或跌0.3％，主板成交逾47億元。國企指數報8853，跌36點或跌0.4％。恒生科技指數報5078，跌24點或跌0.5％。
撰文：經濟通市場組
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