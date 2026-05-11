再有半新股陷財務爭議，MIRXES(02629)涉4.6億元大額資金流出遭畢馬威質疑，續停牌

MIRXES-B(02629)公布，就復牌指引發出補充公告，披露會計師事務所畢馬威對公司多項大額資金往來的質疑，當中涉及逾5700萬美元及1000萬人幣民（合共約4.55億港元）的現金流出及多項預付款項，遭核數師畢馬威會計師事務所提出提出疑問，獨立調查委員會正進行調查。公司股份已自今年4月1日上午9時起暫停買賣，並將繼續停牌直至另行通知。

MIRXES覓瑞是一家總部位於新加坡的微小核糖核酸 技術公司，於去年5月23日在香港交易所主板掛牌上市，成為東南亞首家在港上市的生物科技公司。

公告指出，根據畢馬威於今年3月26日向審核委員會及董事會提交的函件，截至當日，管理層仍未能提供足夠資料及證明文件，以解釋多項預付款安排。相關疑問包括服務提供商及供應商背景、與集團或管理層是否存在關聯、未有進行招標程序下選擇有關供應商的原因，以及相關供應商是否具備履約能力。

畢馬威同時亦關注，在支付大額預付款後，部分項目長時間進展有限甚至毫無進展，並質疑有關服務範圍是否符合公司業務策略。此外，核數師亦要求公司解釋為何需預付大部分合約金額、相關價格是否高於市場水平，以及在缺乏第二份報價下如何評估合約合理性。

另一方面，公司披露，2025年12月31日後錄得約5700萬美元及1000萬元人民幣的大額現金流出。管理層解釋，大部分資金用作計息現金存款，其餘則涉及提升實驗室檢測能力的下一代測序設備採購、新製造廠房生產設備、潛在知識產權收購，以及顧問服務費等。由於涉及金額重大，畢馬威已要求獨立調查委員會將該等現金流出納入調查範圍。

MIRXES指出，目前正積極配合獨立調查委員會及核數師工作，並將適時就調查進展及大額現金流出詳情另行刊發公告。

此非近期首家半新股企業因財務審計問題停牌。優樂賽共享(02649)於今年3月以5297倍超購姿態上市，卻在16個交易日內因涉及7300萬元人民幣離奇轉帳遭核數師質疑，極速停牌，散戶資金被凍結。目前港交所已發出復牌指引，要求就資金去向進行法證調查並交代管理層誠信問題。

撰文：經濟通市場組

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