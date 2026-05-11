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內需股｜內地CPI勝預期惟內需股表現分化，海底撈飆半成可看高一線？

11/05/2026

　　內地公布4月居民消費價格指數(CPI)按年漲1.2%，工業生產者出廠價格(PPI)按年漲2.8%，均好過市場預期，不過有分析指本輪通脹主要受油價等推高，仍是輸入型，花旗雖然上調內地全年CPI及PPI升幅預測，惟指核心商品價格偏軟反映本土需求仍疲弱。內需股今日（11日）表現分化，其中海底撈(06862)據報殺入小炒賽道，於廣州、北京等地開設「家常小炒」外賣專營店，股價飆半成，華潤啤酒(00291)、美的集團(00300)及蒙牛乳業(02319)等亦齊造好，其他內需股普遍變動不大。內需股可否再吼？海底撈是否看高一線？

 

內需股｜內地CPI勝預期惟內需股表現分化，海底撈飆半成可看高一線？

（海底撈網頁截圖）

 

內地4月CPI按年漲1.2%PPI升2.8%　分析：本輪通脹仍是輸入型

 

　　國家統計局公布，4月全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲1.2%，優於市場預期的升0.9%，升幅較3月擴大0.2個百分點；按月上漲0.3%，由3月的降0.7%轉正。其中，城市按年上漲1.2%，農村上漲1%；食品價格下降1.6%，非食品價格上漲1.8%；消費品價格上漲1.4%，服務價格上漲0.9%。首四個月平均全國居民消費價格按年上漲0.9%。另4月全國工業生產者出廠價格(PPI)按年上漲2.8%，大勝市場預期的升1.6%，為連續第二個月上漲，漲幅較3月擴大2.3個百分點，並創2022年7月以來新高；按月升1.7%，升幅較3月擴大0.7個百分點。首四個月平均工業生產者出廠價格按年上漲0.2%。

 

　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，按月看，全國CPI由上月下降0.7%轉為上漲0.3%，高於季節性水平0.4個百分點，主要受能源和出行服務價格上漲影響。華創證券資管二部總經理屈慶表示，通脹高於預期主要是國際油價的傳導作用，但目前看，PPI向CPI傳導的少，中下游企業壓力大，對貨幣政策影響不大，仍保持寬鬆，因為油價反彈導致PPI愈高的情況下，經濟下行壓力反而愈大。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，有色金屬、油價推高PPI，但對消費品價格傳導有限，預計仍需兩三個月，CPI才能達到高點。本輪通脹仍是輸入型，持續性取決於能否激活居民需求。由於房地產仍處弱勢，預計CPI將保持溫和上升。

 

花旗上調內地全年CPI及PPI升幅預測　惟指本土需求仍疲弱

 

　　花旗發表研究報告指，內地4月CPI及PPI均遠超預期，分別按年增長1.2%及2.8%，升幅主要由能源及化學品價格推動。該行上調2026年全年CPI預測至按年升1%，PPI預測則上調至按年升2.8%。

 

　　該行認為，雖然中東衝突導致商品價格存在不確定性，但4月PPI升幅可能已見頂，月內高頻商品價格已開始回落。而內地K型經濟的結構性分化持續，核心商品價格偏軟反映本土需求仍然疲弱，加上節日消費活動平淡及出口表現穩固，情況將使人民銀行的政策考量更為複雜。該行維持預期，若出口動力減弱或勞工市場惡化，2026年下半年可能象徵式減息10點子，惟進一步延遲的風險正在上升。

 

海底撈殺入小炒賽道　廣州北京等地開「家常小炒」外賣專營店

 

　　據《紅餐網》報道，海底撈近日在廣州、北京等多個城市推出了名為「海底撈．家常小炒」的外賣專營店，人均客單價在20多元人民幣。從外賣店舖的宣傳海報來看，「海底撈．家常小炒」主打現炒黑豬肉系列，相關菜品包括辣椒炒鮮黑豬肉、鹿茸菌炒鮮黑豬肉和胡蘿蔔炒鮮黑豬肉。其中，兩葷一素加米飯和海帶湯的小炒套餐，在使用外賣平台的優惠券後，到手價約為25元人民幣。事實上，這並非海底撈首次嘗試小炒的外賣新業態，數月前曾推出全新外賣門店「海底撈．撈派小廚」，首店位於北京中關村，定位全時段外賣餐廳。紅餐大數據顯示，截至2026年3月，全國小炒門店數達到15.7萬家，較2025年5月增長24.7%，不斷擴大的供給端，也印證了消費者對小炒品類的喜愛度在持續提升。

 

　　另外，海底撈披露數據顯示，五一假期首三天，全國超過1300家門店累計接待顧客超過500萬人次，多地門店翻台率保持高位。

 

重慶實施智能家居產品購新補貼政策　每件最高補貼1500元人幣

 

　　重慶市商務委員會近日發通知稱，啟動實施2026年智能家居產品購新補貼政策。自上周五（8日）至今年底，對符合條件的五類產品給予銷售價格15%的補貼，每件補貼最高不超過1500元人民幣。補貼產品範圍包括助行器、助聽器、家用製氧機、掃地機器人以及智能馬桶。參與補貼產品需具備統一國標13位商品識別編碼、符合相關質量安全標準並具有完整產品合格證明。此外，自上周五起，家電以舊換新、數碼和智能產品購新、家電購新補貼政策中資格券的發放時間統一調整為每日上午7時發放。

 

　　今年以來，已有多地啟動以舊換新自主品類補貼。此前江蘇、黑龍江、寧夏已發布相關政策，進入5月，上海、湖北、貴州、重慶等地啟動以舊換新自主品類補貼，深圳也將智能家居產品、智能機器人等多種智能產品納入補貼範圍。至此，全國已有至少八個省市擴容補貼品類。

 

內需股｜內地CPI勝預期惟內需股表現分化，海底撈飆半成可看高一線？

（Shutterstock圖片）

 

高盛：蒙牛液態奶增長復甦　里昂：為原奶價格反彈主要受惠者

 

　　高盛發表最新報告指，近日與蒙牛乳業進行會議。管理層對2026年行業復甦信心增強，主要受需求回穩、定價動態改善及新興渠道持續滲透所支持。公司指，原奶價格已大致見底，零售定價競爭較2025年逐漸緩和。對於2026年，蒙牛重申實現中個位數收入增長的目標，而今年首季液態奶回復正增長，帶動收入實現高個位數增長。高盛維持蒙牛「買入」評級，12個月目標價為21.4港元。

 

　　里昂亦指，中國原奶價格已觸底，行業產能過剩情況持續減少，預期在配方粉，深加工奶製品產能逐步釋放及液態奶需求回穩的支持下，2026年下半年原奶價格將迎來反彈。該行引述數據指，自2024年起內地奶牛數量持續下降，由2023年12月的650萬頭降至今年3月的580萬頭，反映去產能進度良好。同時，近期牛肉價格上漲及口蹄疫爆發，預期將加速淘汰低產能奶牛，進一步收緊原奶供應。隨著深加工固態奶製品產能在2025年陸續建設，預計將從2026年下半年起逐步釋放，帶動原奶需求回升。原奶價格回穩將有利於擁有較強上游資源控制能力的龍頭乳企，其中蒙牛乳業的液態奶業務佔比較大、盈利反彈空間較可觀，加上估值較低，預計會成為主要受惠者，維持「高確信跑贏大市」評級，目標價21.1港元不變。

 

麥嘉嘉：內需股受惠政策傾斜預期　較看好家電股另可吼蒙牛

 

內需股｜內地CPI勝預期惟內需股表現分化，海底撈飆半成可看高一線？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，內需股可以開始部署，因近期市場關注點仍放於一些政策的落實，今日公布的CPI數據反映增長比市場預期稍大，這是受商品價格通脹有所拉升推動，隨著預期政策面慢慢落實，可再推動內需相關概念。雖然近期消費水平未有大幅增長，但明確見到內需板塊由之前政策預期去到政策實質落地，加上今周有「習特會」，市場會較關注中美供應鏈連同對內需的推動，所以在政策傾斜預期下，內需板塊仍可關注，不過資金面開始由整個板塊轉為較傾向選股，原因是部分內需股仍要面對價格競爭。

 

　　麥嘉嘉續指，當中較看到家電相關股，因可受惠政策補貼及行業政策傾斜，其中海爾智家(06690)短期目標為上一波阻力位約22.2元，美的集團則大概於84至92.4元區間上落。至於海底撈，其居民消費概念較大，但從數據可見CPI整體似乎未太能拉動零售消費品價格，暫料海底撈於大概14至16.5元區間波動。另對體育用品股及啤酒股看法較中性，其中華潤啤酒料續區間上落，反而較看好飲料股如蒙牛乳業，蒙牛技術上似頭肩頂，若突破17.8元，有機會令區間波動範圍上移至約18.5元。

 

　　海底撈今日升4.96%收報15.46元，連升4日，累積升幅8.42%，成交3.56億元。其他內需股個別發展，九毛九(09922)跌1.15%報1.72元，百勝中國(09987)跌0.59%報369.8元，安踏體育(02020)升0.32%報78.5元，李寧(02331)升0.15%報19.47元，特步國際(01368)跌1.14%報4.35元，潤啤升1.73%報27.02元，青啤(00168)升0.66%報53.4元，百威亞太(01876)升0.12%報8.04元，海爾智家跌0.55%報21.52元，美的集團升1.58%報86.65元，蒙牛乳業升0.86%報17.58元，康師傅(00322)跌0.24%報12.43元，華潤飲料(02460)跌0.57%報8.8元，農夫山泉(09633)跌0.74%報45.82元。

 

內需股｜內地CPI勝預期惟內需股表現分化，海底撈飆半成可看高一線？

 

內需股｜內地CPI勝預期惟內需股表現分化，海底撈飆半成可看高一線？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉


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