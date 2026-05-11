  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

AI | 阿里將千問app與淘寶全面互通，千問app接入淘寶全品類商品

11/05/2026

　　阿里巴巴(09988)宣布，將AI應用千問app與淘寶全面互通，千問app接入淘寶全品類商品，淘寶app內同步上線全新「千問AI購物助手」。用戶只需通過自然語言對話，便可完成整個購物流程，涵蓋商品發現、比較、下單、售後等各個步驟。

 

AI | 阿里將千問app與淘寶全面互通，千問app接入淘寶全品類商品

 

　　對比今年初千問app僅測試少量商品品類，此次全面互通標誌著該app購物功能的顯著突破。如今，用戶在千問app內即可直接調用淘寶天貓全品類逾40億的商品庫，並通過配備訂單管理、物流追蹤及售後服務等技能庫的AI agent能力，體驗完整的電商服務。

 

AI | 阿里將千問app與淘寶全面互通，千問app接入淘寶全品類商品

 

　　千問app讓用戶的購物觸發點前置，從傳統的關鍵詞搜尋轉變為開放式提問和對話。千問app亦會參考用戶過往的訂單紀錄，提供符合偏好的個性化推薦。憑藉AI能力對用戶意圖的理解，千問app可以幫助消費者於日常對話中發掘潛在需求。

 

　　用戶只需打開淘寶app底部「消息」欄，找到「千問AI購物助手」對話框，隨即開啟AI購物新體驗，涵蓋整合「AI問答」、「AI試穿」、「AI種草」、「AI省錢」等核心功能。面向商家，淘寶天貓新近升級「AI店小蜜」產品，並投入萬億token算力資源，幫助商家客服由傳統的預設機器人對答，升級為能處理複雜對話並促成交易的agent客服。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00585

意力國際

3.190

異動股

08462

中安控股集團

0.103

異動股

02226

老恒和釀造

0.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00585 意力國際
  • 3.190
  • 08462 中安控股集團
  • 0.103
  • 02226 老恒和釀造
  • 0.800
  • 01109 華潤置地
  • 38.400
  • 06862 海底撈
  • 15.460
股份推介
  • 02476 勝宏科技
  • 392.600
  • 目標︰$380.00
  • 00580 賽晶科技
  • 2.050
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 13.410
  • 目標︰$13.20
  • 00836 華潤電力
  • 20.520
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 313.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 464.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.900
  • 00981 中芯國際
  • 76.600
  • 00992 聯想集團
  • 13.410
  • 00002 中電控股
  • 75.700
報章貼士
  • 00817 中國金茂
  • 2.000
  • 目標︰--
  • 02360 優品３６０
  • 1.770
  • 目標︰--
  • 02476 勝宏科技
  • 392.600
  • 目標︰$400.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/05/2026 18:45  豆包激進收費掀國內AI商業化浪潮，新銳估值降溫大型AI股可部署

11/05/2026 17:25  《盤後部署》不確定性上揚宜加倉防守股，蔚來交付回升有持續性宜趁低吼

11/05/2026 16:17  恒指先跌後微升收報26406，阿里跌近4%，內房強勢龍湖升8%

11/05/2026 16:45  【聚焦人幣】人幣即期收升63點子報6.7954，時隔逾三年首破6.8關口

11/05/2026 16:08  《新股掛牌》樂動機器人(01236)超購6707倍首掛收高1.28倍，每手賺6728元

11/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近132億元，買快手沽小米

11/05/2026 09:02  【大行炒Ｄ乜】滙證降級海爾智家升級海底撈，伯恩斯坦上調三桶油目標價

11/05/2026 11:35  《財資快訊》美電升報7.8291，隔夜拆息較上日微升至2.83%

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指創近11年高，特朗普周三起訪華，CPI、PPI勝預期新文章
人氣文章

新聞>市場動向

銅鑼灣的實驗：一家互聯網券商如何用“線下體驗”破解信任難題？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指先跌後微升收報26406，阿里跌近4%，內房強勢龍湖升8%新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

放眼東大新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

打完了
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

直擊西太后《她和她的珠寶展》 跨越半世紀600件珍貴典藏，華南首站澳門上葡京免費睇
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

Rosewood御用設計師Lillian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學
人氣文章

Travel & Dining Feature

母親節2026蛋糕推介：龍島茶香果韻戚風蛋糕、麗晶酒店藝術家聯名限定、康得思酒店白桃仙子主題
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

維港夜景下的雙重盛宴：從煙燻牛脂熟成韓牛1++到原創雞尾酒，品味麗晶酒店的沉穩奢華
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜前港姐冠軍楊婉儀跑馬拉松，素顏自然流露歲月痕跡新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
名人健康｜75歲譚詠麟食「九記牛腩」被捕獲！網民：身型比以往發福
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2026 19:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/05/2026
神州經脈 | 滬指創近11年高，特朗普周三起訪華，CPI、PPI勝預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第三個月，特朗普訪華前指伊朗戲弄美國，...

11/05/2026 09:32

中東戰火

美行刺「文化」5特點，揭暗殺背後真相

08/05/2026 08:26

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區