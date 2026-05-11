港股 | 午市前瞻 | 習特會前恒指跌幅料有限，中芯華虹績前睇好邊隻？

美國在伊朗問題上連連受挫，先是「自由計劃」被迫擱置，後遭曝光伊朗精準打擊大批美軍基地，再被伊朗強硬駁回和平方案，總統特朗普被揶揄無力解決海峽封鎖，市場興起「NACHO」交易，即「Not A Chance Hormuz Opens」（霍爾木茲海峽毫無開放可能）。習特會前美伊和談重返僵局，恒生指數半日報26318，跌75點或0.3%，主板成交超過1570億元。恒生中國企業指數報8862，跌26點或0.3%。恒生科技指數報5105，升2點或不足0.1%。

美伊停戰落空市場反應不大，重磅股業績料支撐大市回升

中東停火預期落空，伊朗拒絕美國提出結束戰爭方案，並提出多項要求後，美國總統特朗普表示「完全不可接受」。中東局勢轉趨緊張，惟亞太股市反應不大，中韓股市高走，日股先升後微軟。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指上周整體走勢向上，即使上周五（8日）回吐，按周仍上升。今天（11日）藉著地緣政局利淡因素回調，惟跌幅溫和。即使重磅股阿里跌幅較大，惟晶片股逆市升，市場氣氛相對樂觀。

聶振邦表示，由於中美元首即將會面，加上重磅科技股本周將陸續公布業績。因此，港股沽壓暫時不大。雖然預料阿里(09988)上季純利倒退，但跌幅沒有預期那麼大，阿里股價有機會止跌回升。另一重磅股騰訊(00700)亦將於本周公布首季業績，市場預料其收入及經調整純利有機會錄得逾一成增幅。加上股價近期弱勢，待公布業績後，回升的機會較大，有機會進一步推動恒指走強。聶振邦認為，只要恒指短期內重上26500並站穩，後市仍有機會衝擊27000大關。

內地需求大半導體前景仍樂觀

據報蘋果與英特爾達成初步晶片製造協議，上周五美股晶片股急升，英特爾升13.9%，美光飆15.5%，超微半導體（AMD）升11.4%，高通升8.2%，均創新高。英偉達連升3日，一度觸及217.8美元，為紀錄高位，收市升1.82%，貼近上周一創下的收市新高。港股晶片股逆市上升，中芯(00981)曾升逾半成，華虹(01347)最多曾升近一成。

不過，對於美股半導體板塊最近六周市值暴增約3.8萬億美元，引起市場對晶片泡沫的淡友。據富達投資指，本輪狂潮與2000年科網泡沫最顯著的差別，在於強勁的企業盈利。人工智能（AI）算力需求從圖像處理器（GPU）蔓延至記憶晶片和傳統中央處理器（CPU），推動晶片業全面進入景氣周期，在多個瓶頸限制產能擴張速度之下，有分析員預計，晶片業供需失衡情況將持續數年而非數個月。

聶振邦指，英偉達股價近期持續上升，但升幅不及美光，主要是近兩三個季度，後者的盈利升幅較快，投資者自然追捧。同樣地，只要港股晶片企業季度收入持續上升，純利持續有改善，預料行業仍有上升空間。由於內地AI產業發展迅速，無論是AI大模型，機械人或是新能源車對晶片發展需求量大，因此他對行業發展前景仍然樂觀。

中芯及華虹將於本周公布季度業績，聶振邦指，市場預期華虹首季純利按年升8倍，而對中芯首季純利看法較為保守，預料取得單位數增長。雖然兩者目前業務均以代工為主，但亦由自研晶片，當中華虹的自研晶片相對較高端。此外，美國對國產晶片廠的限制中，亦往往集中針對中芯，華虹面對制裁壓力較小，因此，市場普遍對華虹看高一線。

對比上述兩大晶片股，半新股晶片股瀾起科技(06809)、兆易創新(03986)、納芯微(02676)今天升幅更勝一籌，升幅均超一成，其中瀾起科技升幅更高達逾兩成，H股創上市新高。但聶振邦認為，由於三股皆在A股上市，現時瀾起科技及兆易創新H股股價折合均已超越A股。其中瀾起科技H股比A股溢價約六成，吸引力相對降低。而納芯微H股雖然今天同樣創新高，惟H股現價與A股相若，預料有機會追落後。不過，由於納芯微H股今天股價升幅較大，建議進取的投資者在190元以下再考慮買入，而保守的投資者建議在180元以下再作部署。

百度股價回調無大礙，本周發布會料支撐股價回升

據《南華早報》引述知情人士稱，百度(09888)旗下崑崙芯正尋求香港上市，目標估值為至少1000億元人民幣，該估值可能會根據市場狀況和最終條款而有所調整。而與此同時，崑崙芯亦在尋求於內地科創板上市，目前已啟動上市輔導，輔導機構為中金。早在今年1月，百度公告稱崑崙芯已透過其聯席保薦人以保密形式向香港聯交所提交上市申請表格。

聶振邦認為，雖然市場估計百度旗下崑崙芯估值達千億人幣，惟港股上市申請至今沒有動靜。加上傳聞在內地科創板上市，市場或猜測是否港交所在上市把關較緊，以致最終港股上市是否順利仍存疑問。不過聶振邦認為，由於百度近期股價整體走勢向上，加上今天大市回吐，股價藉勢回調仍可接受。由於百度將舉行發布會，屆時會公布晶片，雲業務及AI大模型今年布局，或有驚喜提振股價，屆時股價若受支持掉頭回升，本月有機會上望150元。

撰文：經濟通通訊社市場組

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