瑞銀：維持恒指年底30000點目標，今年樓價最樂觀升一成

瑞銀全球研究部亞太區研究部總監連沛堃在記者會上表示，該行維持恒指年底30000點目標，預期本周中美元首會談會談及中東、貿易、科技合作等大型議題，假若涉及雙方公司合作、放寬，則會對股市正面。該行亦料今年第四季美國聯儲局減息一次。

左起：瑞銀香港研究部總監陳志立、瑞銀全球研究部亞太區研究部總監連沛堃、瑞銀亞太區房地產行業研究主管林鎮鴻（許英略攝）

料AI及相關產業趨勢持續

連沛堃續指出，雖然AI板塊估值高企，但例如半導體資本支出、訂單未見回落，因此料AI及相關產業趨勢持續。不過，他提出市場正忽略高油價所傳導第二層影響，並未反映於下游產業、宏觀數據、通脹，因此對化肥；航空及交通運輸；利率敏感如地產、金融、銀行、券商、保險板塊抱觀望態度，亦料未來一段日子相關板塊股價波動較大。

本港樓市將受英國移民回流支持

瑞銀亞太區房地產行業研究主管林鎮鴻指出，料今年本港樓價升5%至10%，地產板塊揀選依次為住宅、寫字樓、零售。其中，看好於過去數年移居英國25萬人，在入藉後回流返港，以支持本港樓市，相關人數現估計約佔10%，約2.6萬人，再加上國內專才支撐。寫字樓方面，中環寫字樓租金料錄3%至5%增長，跑贏整個市場持平預測。零售方面，則因油價上升，導致本港成本上升速度較快，因此香港人會增加北上消費，更多內地電商加強香港市場攻勢。

林鎮鴻續指出，揀選地產股，則視乎公司資產負債表可否支撐派息，而當中較看好住宅板塊，因現金流、去貨利好；寫字樓公司則要視乎區域。值得留意的是，母企對地產市道看法亦同樣重要，要視乎是否對旗下上市公司資本回收抱有興趣。

撰文：經濟通採訪組

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