新股上市 | 雲英谷科技通過上市聆訊，雷軍、華為屬上市前股東

主動矩陣有機發光二極管（AMOLED）顯示驅動芯片公司雲英谷科技通過港交所(00388)上市聆訊。中金及中信証券為聯席保薦人。

（雲英谷科技網頁截圖）

去年虧損收窄

於去年，公司虧損2.3億元（人民幣．下同），較對上一年同期蝕3.1億元收窄；經調整虧損亦收窄至1.5億元，亦較對上一年同期經調整虧損2.2億元收窄。收入按年升24%至11億元。

公司稱，採用Fabless業務模式，即公司負責芯片設計與銷售，但將製造外判給專業的半導體代工廠，通過與核心行業夥伴如晶圓代工廠、OSAT公司及顯示面板製造商的戰略合作。據更新後初步招股文件引述行業報告指，按2024年銷量計，公司是全球智能手機AMOLED 顯示驅動芯片市場的第5大供應商，也是中國內地最大的供應商，其亦是微型有機發光二極管（Micro-OLED）顯示背板或驅動領域的主要供應商，2024年的市場份額為40.7%，全球排名第二。

該公司對上一輪融資於2024年8月完成，投後估值83.31億元。上市前投資包括風險投資公司啟明創投，持股7.39%；雷軍持股4.68%；華為持有4.22%；京東方持股4.14%；高通中國持有2.37%等。

公司集資所得將用於支持AMOLED TDDI芯片、Micro-OLED及Micro-LED顯示背板或驅動的研發及完善；戰略投資或收購；以及用於營運資金及其他一般企業用途。

撰文：經濟通採訪組

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