異動精選 | 英特爾達蘋果合作帶挈晶片股暴漲，美伊和談再破滅油股升航空股受壓
11/05/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2026 19:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/05/2026 16:40
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