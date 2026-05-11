新股掛牌 | 樂動機器人(01236)超購6707倍首掛收高1.28倍，每手賺6728元

樂動機器人(01236)今日首掛，收報60元，較招股價26.36元高出1.28倍；成交1466萬股，涉資8.92億元。該股一手200股，不考慮交易費用，每手帳面賺6728元。

該股開報53.5元，較招股價高1.03倍，最高價為66元，最低報50.3元。

樂動機器人最終發售價每股26.36元，為招股價24.00元至30.00元範圍之中間偏下水平定價，香港公開發售部分共有約29.6萬人申請，超額認購約6706.66倍，僅次於天星醫療(01609)，為今年新股超購次高。樂動機器人認購一手200股的8.09萬人中有648人獲配股份，分配比率0.8%，無人穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市，輝立暗盤收報49.8元，比定價升88.9%，一手帳面賺4688元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉166.66萬股，共有2600人申請，其中1838人獲發200股，分配比率0.01%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購8.54倍。該集團招股集資約8.7億元。鑑於股權高度集中於少數股東，即使小量成交，價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通市場組

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