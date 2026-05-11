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恒指先跌後微升收報26406，阿里跌近4%，內房強勢龍湖升8%

11/05/2026

恒指先跌後微升收報26406，阿里跌近4%，內房強勢龍湖升8%

 

 

　　中東停火預期落空，伊朗拒絕美國提出結束戰爭方案，並提出多項要求後，美國總統特朗普表示「完全不可接受」。儘管中東局勢轉趨緊張，惟亞太股市反應不大，中韓股市高走，日股先升後微軟。恒指先跌後回升，全日收報26406，升13點或不足0.1%，主板成交近2885億元。恒生中國企業指數收報8884，跌4點或不足0.1%。恒生科技指數收報5106，升3點或不足0.1%。

 

　　環球風險胃納下降，科網股趁勢回吐，百度(09888)推進崑崙芯上市計劃，據報繼年初啟動香港上市至今未有動靜後，再傳啟動在內地科創板上市。機關估值千億元人民幣，股價仍跌3%，報140.9元。本周即將公布第四財季及全財年業績的阿里(09988)跌3.7%，報133.9元；騰訊(00700)跌1.5%，報464.4元。

 

　　據報蘋果(US.AAPL)與英特爾(US.INTC)，達成初步晶片製造協議，激發晶片供應鏈板塊新一波行情，中芯(00981)升4.4%，報76.6元；華虹(01347)升2.4%，報134元；ASMPT(00522)升2.7%，報173.4元；上海復旦(01385)升5.5%，報44.8元。

 

　　此外，半新晶片股瀾起科技(06809)升11.4%，報418.6元；兆易創新(03986)升8%，報529元；納芯微(02676)升15.5%，報196.3元。

 

　　內房板塊迎來強勁轉勢，多間大行跟進唱好。內房強勢，藍籌龍湖(00960)升8.4%，報9.92元；潤地(01109)升4.5%，報38.4元；中海外(00688)升2.8%，報16.37元；非藍籌富力地產(02777)升8%，報0.405元；中國金茂(00817)升3.6%，報2元；世茂集團(00813)升1.8%，報0.166元；碧桂園(02007)升1.9%，報0.275元。

 

　　地緣政局未穩，油價急升，紐約期油曾逼近每桶100美元。民航股下跌，國航(00753)跌3.2%，報5.15元；南航(01055)跌2.9%，報4.3元；東航(00670)跌4.1%，報4.2元；惟國泰(00293)升0.4%，報12.65元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯；阿里成交132.26億元；騰訊成交129.55億元；中芯成交84.74億元。

 

　　恒指兩大升幅股份依次為龍湖及聯想集團(00992)；龍湖成交5.1億元；聯想集團收報13.41元，升0.87元或6.9%，成交24.64億元。

 

　　恒指兩大跌幅股份依次為新東方(09901)及攜程(09961)；新東方收報41.26元，跌2.16元或5%，成交2.71億元；攜程收報400.2元，跌16.8元或4%，成交10.96億元。

撰文：經濟通市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2026 19:19
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