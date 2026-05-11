豆包激進收費掀國內AI商業化浪潮，新銳估值降溫大型AI股可部署

字節跳動旗下AI聊天機械人「豆包」宣布推出付費版本。據其App Store頁面更新內容顯示，除現有免費版外，擬新增標準版、加強版及專業版三種訂閱選項。若選擇連續訂閱，月費分別為68元、200元及500元人民幣，年費則分別為688元、2048元及5088元人民幣。以最貴套餐計，豆包月費定價相當於Claude及ChatGPT的37%，但標準版及加強版定價則貴於Gemni及ChatGPT。

豆包付費功能聚焦在PPT生成，數據分析，影視製作等算力消耗較大的功能，官方稱將始終保留免費功能，滿足用戶日常使用。

該消息一出引來廣泛討論。在消息出現的5月4日，「豆包收費」登上微博熱搜詞彙第一位，網民普遍質疑豆包的回答經常出錯，能力能否配上收費；亦有擔心收費後，免費版的效能會更差等。大行則對「豆包」推出收費服務一事持正面意見：摩根士丹利表示此舉反映現時中國AI行業正邁向商業可持續發展，開始從用戶上持續為AI產業提供資金；野村亦表示，整個AI產業最終將過渡至訂閱模式，本次推出訂閱服務，對中國AI聊天機械人競爭格局屬積極發展。

AI行業內捲成風，豆包定價高為爭行業話語權

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部暨研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，AI市場的發展趨勢終究會走向企業先推出免費版作為基礎，再配合高階收費模式，走向商業化。麥嘉嘉解釋，以企業角度而言，AI模型需投入大量算力，Token成本巨大，企業須透過訂閱和按量收費來回收成本，長期完全免費的格局難以持續，而豆包此次推出月費計劃，可能是其母公司字節跳動難以維持長期的算力成本投放，從而選擇在某些高算力場景加入付費計劃，例如此前熱爆的文生影片引擎Seedance。

早前有報道指，字節跳動2025年淨利潤按年大幅下滑超過70%，主因是AI領域投入過大。對此，集團副總裁李亮曾在微博澄清，指集團整體營收及利潤仍錄得增長，TikTok電商及新興業務發展勢頭良好，下半年利潤僅因抖音電商增速放緩及新興業務加大投入而出現小幅下滑。

麥嘉嘉表示，豆包此次推出月費計劃，將為中國AI市場的份額競爭帶來新轉變。至於該計劃成敗如何，仍需市場驗證。她預計其他內地AI企業短期內將採取觀望態度，視豆包案例結果再決定是否跟進推出收費計劃。

高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，目前中國AI產業最大的問題是「內捲」。他解釋AI產業屬高端產業，各AI企業正不斷投放資金發展相關技術。但受累於中國「內捲」風氣，企業傾向不斷降價以迎合用戶需求，導致行業整體利潤受壓。聶振邦認為字節跳動此次的高定價策略，除了自身已擁有龐大的用戶基數，希望測試市場的付費意願和消化能力外；另一方面是希望為行業在定價上爭取話語權，從而避免AI產業陷入惡性的價格競爭，推動AI產業走向健康的商業模式。

對比內地AI企業，除百度和阿里巴巴旗下AI保持全面免費外，智譜和MiniMax均有推出各版本的收費方案。不過，豆包在定價上仍較內地AI企業付費方案高。

AI新貴估值趨審慎，大型AI股短期可部署

聶振邦提及，大型AI企業如阿里巴巴(09988)、百度(09888)、騰訊(00700)雖然AI業務發展良好，但由於自身需維持業務多元化，加上發展AI產業需投放大量資源做研發，在降價競爭的行業局面下，對盈利帶來一定的壓力。因此，近期市場傾向炒賣AI新貴如智譜(02513)、MiniMax(00100)、群核(00068)等專注發展單一領域的企業。而身為中國「AI六小虎」之一的月之暗面（Moonshot AI）和階躍星辰（StepFun）在近期迎來新一輪融資消息。

據報，月之暗面即將完成約20億美元的新一輪融資。本輪融資有美團(03690)旗下產業基金美團龍珠，中國移動(00941)及中信產業基金參投。美團龍珠投資超2億美元。計入本次融資後，今年月之暗面累計融資超39億美元，估值預計從上年11月的43億美元飆升至超200億美元（約1567億港元）。

而階躍星辰據報將完成最新一輪近25億美金的融資。當中引入包括華勤、龍旗、豪威等產業鏈資本入場，覆蓋從整機製造到上游核心器件多個環節。

聶振邦表示，目前市場雖然維持對AI新貴的熱度，但由於群核科技上市後股價表現一般，MiniMax近期股價出現炒高後冷卻的趨勢。因此市場開始對AI新貴態度相較1、2月的極度樂觀情緒，已有所降溫。因此他認為月之暗面和階躍星辰成功融資且有機構認購，確實反映一定吸引力，但市場對其估值預估，可能會有所保留。

聶振邦亦提到，短期內AI新貴雖然可能仍有炒作空間，但由於近期升幅已大，加上市場情緒已由極度樂觀轉向審慎樂觀，部署風險相對較高。相反，騰訊和阿里巴巴即將於本月公布業績，若管理層對AI前景的展望正面，有望帶動股價在5月下半月回穩向上，並刺激其他大型AI概念股表現。

騰訊近期股價徘徊於465元附近，處於52周低位，目前價位適合部署，上望500至520元；阿里巴巴股價若進一步回落至130元水平，可考慮吸納，上望145元；百度則受惠旗下崑崙芯尋求香港上市（目標估值至少1000億元人民幣），有望刺激市場憧憬，建議可在133至135元附近部署，上望150元。

撰文：經濟通採訪組記者馬本德

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇