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美股 | 習特會在即美股上行，標指首度突破7400點

12/05/2026

　　美國總統特朗普即將於本周訪華舉行「習特會」，美股周一（11日）走勢向好，三大指數小幅收高，其中標指與納指再創盤中及收市新高，標指更首次收於7400點上方。

 

　　道指收市升95.31點，或0.19%，報49704.47點；標指升13.91點，或0.19%，報7412.84點，盤中一度高見7428.97點；納指升27.05點，或0.1%，收市報26274.13點，盤中曾升至26359.31點。

 

油價大幅反彈

 

　　美國總統特朗普周末拒絕伊朗結束戰事的和平反建議，並直指其條件完全不可接受。此番言論加劇市場對霍爾木茲海峽原油供應鏈中斷的擔憂，刺激國際油價大幅反彈，布蘭特期油升破每桶105美元，紐約期油亦一度突破每桶100美元的關口。

 

　　國際金價呈現窄幅震盪格局。現貨金微升0.3%，報每盎司4731美元，紐約期金亦錄得0.2%的升幅，報每盎司4743美元。

 

　　美匯指數一度重上98關口，高見98.15、低見97.85，日內報97.95，升0.1%。美元兌日圓匯價於156.5至157.2區間內反覆震盪，日內報157.26，升約0.4%。歐元兌美元匯價守穩於1.175上方，日內報1.1775，微跌0.1%。

撰文：經濟通國金組

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