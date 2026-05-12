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開市Go | 美伊停火協議命懸一線，施紀賢自救演說，商業航空第一股登場

12/05/2026

要聞盤點

 

1、美股周一（11日）走勢向好，三大指數小幅收高，其中標指與納指再創盤中及收市新高，標指更首次收於7400點上方。投資者正密切關注本周即將公布的美國4月份消費者物價指數(CPI)及零售銷售等關鍵經濟數據，同時中東戰局再度緊張導致油價攀升，令股市整體升幅受限。道指收市升95點，或0.19%，報49704點；標指升13點，或0.19%，報7412點；納指升27點，或0.1%，收市報26274點。中國金龍指數升72點。日經指數開報62850點，升0.05%。

 

2、美國總統特朗普本周三（13日）起訪華三天，特斯拉CEO馬斯克、蘋果CEO庫克等十餘位美國企業高層隨行，英偉達黃仁勳則未獲邀請。白宮表示，中美元首峰會預期將達成航空航天及能源協議。


3、據報特朗普周一與國家安全團隊討論下一步對伊朗措施，可能考慮恢復軍事行動，亦正在考慮恢復霍爾木茲海峽的護航計劃。特朗普稱，伊朗就美國所提方案的回應「愚蠢」、「垃圾」，雙方停火協議已命懸一線。


4、人民銀行發布首季貨幣政策報告，表明將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。報告指，中東地緣政治局勢推高國際油價，對國內物價有拉動作用，需密切關注輸入型通脹影響。


5、英國首相施紀賢發表旨在鞏固執政地位的關鍵演說，但市場反應冷淡。英國國債遭拋售，30年期國債孳息率升9個基點至5.67%，表現明顯弱於其他歐洲債券市場。


6、據《彭博》報道，本港負責處理不良貸款的銀行家更趨強硬，更多採取出售抵押資產或迫使借款人清盤等最終手段，原因多與香港商業地產虧損有關。

 

7、據報，英偉達已與ODM夥伴敲定Vera Rubin晶片量產方案，計劃6月試產，7月起向微軟、谷歌、亞馬遜等北美主要雲服務商發貨。


8、據報軟銀創辦人孫正義正與法國總統馬克龍磋商，計劃未來數周公布在法國投資數十億美元建設人工智能數據中心，作為其AI基礎設施布局一部分。

 

9、提供L4級自動駕駛解決方案的馭勢科技(01511)今日至周五（15日）招股，每股作價60.3元，集資最多8.72億元，每手50股，入場費3045.4元。預期於下周三（20日）掛牌，中信証券為獨家保薦人。基投包括58同城全資附屬CYGG、雄安自動駕駛及Starwin International。

 

10、商業航空第一股、內地高端智能製造裝備商拓璞數控(07688)今日至周五（15日）招股，每股作價26.39元，集資最多17.24億元，每手100股，入場費2665.61元。公司預期於下周三（20日）掛牌，國泰君安國際及建銀國際為聯席保薦人，基投包括高盛、高瓴旗下HHLRA、未來資產等14家公司。

 

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