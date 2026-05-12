新股上市 | 商業航天第一股拓璞數控(07688)招股入場費2666元，高盛、瑞銀等14家基石入股

被形容為港股「商業航天第一股」的拓璞數控(07688)今日至周五（15日）招股，計劃全球發售6533萬股，其中10%在港公開發售，餘額作國際發售，每股作價26.39元，集資最多17.24億元，每手100股，入場費2665.61元。公司預期於下周三（20日）掛牌，國泰君安國際及建銀國際為聯席保薦人。

公司是次引入基石投資者包括高盛、瑞銀資產管理旗下UBS AM Singapore、加拿大皇家銀行旗下RBC、博裕資本、高瓴旗下HHLRA、鼎暉投資旗下CDH、3W、TT International、未來資產等14家公司，合共認購1.1億美元發售股份，以招股價計則可認購3266.5萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約8%（假設超額配股權未獲行使）。

拓璞數控是中國一家專注於高端智能製造裝備機床的研發、設計、生產及銷售的企業。公司專注於研發五軸數控機床，以滿足中國航空航天領域對先進製造的需求。根據灼識諮詢報告，於2025年，公司在中國航空航天五軸數控機牀市場排名首位，市場份額達10.0%，而在中國五軸數控機牀市場的所有供應商中排名第五且在國內供應商中排名第二，市場份額達3.9%。

去年度拓璞數控錄得純利達357.3萬元人民幣，按年跌59.8%，收入則達5.78億元，按年升8.7%。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽