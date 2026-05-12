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盤前攻略｜晶片熱持續納指標指破頂，習特會利好港股短線有動力

12/05/2026

　　儘管美伊局勢難料，但市場明顯對晶片股熱潮更為關注，加上日前非農數據助興，費城半導體指數再升2.6％，美光再升6.5％，高通升8.4％。三大指數收高；道指升95點報49704，納指升27點報26274破頂，標普升13點報7412同樣破頂。

 

盤前攻略｜晶片熱持續納指標指破頂，習特會利好港股短線有動力

（Shutterstock圖片）

 

*中概股個別發展，ADR造好*

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌1.97％報137.30美元，拼多多升0.02％報98.80美元，京東升1.33％報30.53美元，百度升3.35％報145.78美元，萬國數據升1.58％報44.95美元，金山雲升2.96％報16.35美元，理想升4.83％報18.87美元，蔚來升3.76％報6.07美元，小鵬升3.39％報16.15美元，攜程跌0.91％報52.20美元，貝殼升1.70％報19.19美元，富途跌3.27％報139.86美元。

 

　　ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.26％，折合465.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.56％，折合31.9港元；美團(03690)ADR較港股高0.51％，折合84.8港元；友邦(01299)ADR較港股高0.92％，折合87.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.40％，折合141.8港元；港交所(00388)ADR較港股高0.91％，折合429.3港元。

 

*特朗普攜企業家團訪華降政治意味*

 

　　昨晚恒指夜期升98點報26421，較現貨高水14點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26498，升95點，較恒指現貨高水91點，恒指料跟隨高開數十點。

 

　　美伊風雲色變之際美國總統特朗普維持本月訪華行程，儘管訪問日數不長，但據報特朗普攜同多名美國企業掌舵人前往中國，據白宮透露特朗普已邀請包括特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)、蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)、貝萊德集團行政總裁芬克(Larry Fink)、波音公司舵手奧爾特貝格(Kelly Ortberg)等陪同訪華，令訪華更具有商務意味，預期將有利港股表現。

 

　　港股至今已連續第四個交易日企穩100天線（約26118），在美股造好以及特朗普與一眾企業家訪華推動下，預計港股爭持偏好。參考恒指牛熊證街貨分布，26100至26299對應期指街貨約850張，另外26100即約100天線下方維持累積街貨，令昨日全牛倉合計淨增1341張對應期指張數街貨，短線看好氣氛較佳，預計日內可以上望26600至26700高位。但同時亦要留意牛倉街貨累積量，如持續攀高不下亦會構成反殺誘因。

 

撰文：經濟通市場組

 

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