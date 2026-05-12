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異動股｜快手裂口高開近一成，傳擬分拆可靈上市目標市值1560億元

12/05/2026

　　快手(01024)現價升9.9％，報56.7元，創一個月新高。該股成交約672萬股，涉資3.81億元。

 

異動股｜快手裂口高開近一成，傳擬分拆可靈上市目標市值1560億元

（Shutterstock圖片）

 

　　美國科技媒體《The Information》引述消息報道，快手將計劃分拆旗下人工智能影片業務「可靈AI」獨立上市，最快於2027年實現。報道指，該業務正與潛在投資者洽商上市前輪融資，預計估值將達到200億美元（約1560億港元），快手官方至今未對此消息作出回應。

 

　　值得留意的是，快手周一（11日）收市報51.6港元，對應市值約2246.28億港元。單是可靈AI的估值，已相當於母公司市值約七成。報道又提到，可靈AI在今年第一季收入為7500萬美元（約5.85億港元），當中絕大部分來自北美等海外市場。該業務預測，到2027年第一季即IPO啟動時，年化營收將達到13億美元。

 

　　現時，恒生指數報26497，升90點或升0.3％，主板成交逾37億元。國企指數報8902，升18點或升0.2％。恒生科技指數報5129，升23點或升0.5％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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