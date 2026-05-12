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異動股 | 泡泡瑪特挫3%，大摩稱Labubu退燒下調未來三年盈利預測

12/05/2026

異動股 | 泡泡瑪特挫3%，大摩稱Labubu退燒下調未來三年盈利預測

 

 

　　泡泡瑪特(09992)現價跌3%，報162.3元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅3.5%。該股成交約357萬股，涉資5.84億元。

 

　　大摩將泡泡瑪特目標由278元下調至247元，主要因盈利預測下調所致，2026-2028年分別下調11%、14%及14%。

 

　　大摩發表報告指，考慮到泡泡瑪特及Labubu的社交媒體熱度降溫，將2026-2028年海外銷售下調18-19%，營收預測隨之下調9-10%。目前預計2026-2028年銷售分別增長13%/18%/16%。雖然上述數字低於公司2026年增長20%的目標，但已高於市場樂觀預期的約10%增長，以及悲觀預期的持平甚至下跌。大摩同時大幅下調泡泡瑪特海外線上銷售預測，2026-2028年下調30-35%，線下銷售則僅輕微下調。整體而言，該行預計2026年泡泡瑪特海外銷售按年減1%，內地銷售則維持23%增長預測。

 

　　報告指出，泡泡瑪特2026年第一季更新情況與2025年業績已有明顯差異。市場看法偏向悲觀，因此即使泡泡瑪特未來下調銷售指引5-10%，預計股價不會有太大反應。

撰文：經濟通市場組

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