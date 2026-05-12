快手｜傳擬分拆可靈AI上市估值1560億元，獲券商唱好股價曾飆一成追入值博嗎？

中國影片平台快手(01024)傳出計劃分拆旗下人工智能(AI)影片業務「可靈AI」(Kling AI)獨立上市，估值高達1560億港元。受消息刺激，快手今早（12日）高開近一成，開報56.7元，創一個月新高。有券商指若快手真的分拆可靈上市，股價或可升至84元，現價是否仍可追入？

（Shutterstock圖片）

傳擬分拆可靈AI最快2027年上市 估值1560億元直逼母公司

美國科技媒體《The Information》引述消息報道，快手將計劃分拆旗下人工智能影片業務「可靈AI」獨立上市，最快於2027年實現。報道指，該業務正與潛在投資者洽商上市前輪融資，預計估值將達到200億美元（約1560億港元）。快手最新回應指，為了進一步利用外部財務資源，公司董事會正在評估擬議重組可靈AI之相關資產及業務的方案，其中或涉及引入外部融資，而上述擬議方案仍處於初步階段，公司尚未就此簽署任何最終協議，概不保證該等擬議方案將會進行。

值得留意的是，快手昨日（11日）收市報51.6港元，對應市值約2246.28億港元。單是可靈AI的估值，已相當於母公司市值約七成。報道又提到，可靈AI在今年第一季收入為7500萬美元（約5.85億港元），當中絕大部分來自北美等海外市場。該業務預測，到2027年第一季即IPO啟動時，年化營收將達到13億美元。

根據快手財報，可靈AI在2025年第四季收入達3.4億元人民幣，去年12月收入突破2000萬美元，年化收入運行率(ARR)為2.4億美元。快手首席執行官程一笑表示，可靈AI收入今年保持非常不俗的按月增長趨勢，1月ARR已達3億美元，公司非常有信心今年實現超過100%的按年增長。另一方面，「可靈AI」早前宣布在影片3.0系列模型中推出原生4K直出功能，支援用戶一鍵生成具備院線級質感的影片，成為業內首個實現原生4K輸出的影片生成模型。

海通國際：分拆可靈可能性較大 股價或升至84元

海通國際發表報告指，近期市場討論快手分拆可靈的可能性，帶動其股價於5月5日至8日期間上漲約20%。該行認為，未來分拆的可能性較大，理由包括可靈在快手核心業務增長放緩下被低估；分拆可為其擴展融資渠道，減輕快手自身的AI資本開支負擔，尤其同業正加大AI投資；減輕資本開支壓力有助快手傳統業務的估值修復；以及分拆有助留住頂尖人才。

在分拆上市的假設下，海通國際預期快手的股價或可達到84港元。該估值基於核心業務8倍的2026財年預期市盈率，以及可靈25倍的2027財年預期年化經常性收入倍數(P/ARR)，預期快手核心業務2026財年純利為219億元人民幣，可靈2026及2027財年ARR分別為3.73億及6億美元。該行指，可比公司Runway的P/ARR為21倍，Anthropic及OpenAI則分別為27倍及34倍。若今年落實分拆上市，按綜合估值計算，快手集團整體估值為3686億港元。風險因素包括宏觀經濟疲弱、競爭激烈、短視頻平台的監管風險，以及可靈分拆上市計劃被推遲或拒絕。

（可靈AI網頁截圖）

花旗：分拆能釋放可靈價值惟估值進取 予目標價72元

花旗則指，對快手計劃分拆可靈上市的報道不感驚訝，認為快手作為行業領導者，以及市場對AI股的強烈情緒，分拆能釋放可靈的價值，並解釋了上周股價急升。惟相比2026年1月約3億美元的ARR，2027年第一季達13億美元的目標進取。根據SensorTower數據，可靈的手機應用收入動能近期已回升，主要由美國市場帶動，相信下一個重大更新可能會在6月6日或之前發布，即可靈一周年。

花旗給予快手目標價72港元，維持「買入」評級。該行的估值基於兩部分：(1) 對核心電商業務採用2027年預測市盈率10倍，估值為每股47港元，因其商品交易總額(GMV)增長較快而較同業略有溢價；(2) 基於可靈2027年預測收入的25倍市銷率(PS)，估值為每股25港元，因該業務勢頭良好。

國務院印發年度立法計劃 加快推進AI健康發展綜合性立法

值得一提，昨日公布的《國務院2026年度立法工作計劃》提到，完善人工智能治理，加快推進人工智能健康發展綜合性立法。相比國務院去年的立法計劃，此次年度立法計劃對人工智能立法的表述更為明確，即制定一部「綜合性法律」。國務院2025年的年度立法工作計劃，在人工智能立法方面，僅僅強調「推進人工智能健康發展立法工作」。除了綜合性立法，《國務院2026年度立法工作計劃》進一步提到，加快完善保障數據、算力、算法、產權、網絡安全、供應鏈安全等人工智能共性要素及規範重點應用場景方面的立法。

與此同時，全國人大常委會在昨日公布的《全國人大常委會2026年度立法工作計劃》中，將人工智能健康發展的立法項目納入預備審議項目。這一表述延續了往年的說法：在2024年和2025年的全國人大常委會年度立法工作計劃中，涉及人工智能健康發展的立法項目都被列入預備審議項目。

黃瑋傑：分拆可靈上市利好偏多 料續反彈或可挑戰61.5元

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，快手分拆可靈上市利好偏多，因為大家都關注這些科技龍頭要發展AI業務，資本投入很大，預計可靈估值200億美元，集資額可能達20億美元，會減輕母公司快手的資金壓力。而可靈截至1月AI年化收入運行率(ARR)已超過3億美元，而且快手首席執行官程一笑表示有信心今年可靈收入按年會有大幅增長。有市場消息人士更透露，今年4月底可靈AI的ARR已達到5億美元。以現時市場對AI類公司如此熱衷，可靈集資20億美元應該沒問題，百度(09888)亦正推進崑崙芯的上市。

股價方面，黃瑋傑指，快手上周五（8日）已以一支大陽燭升穿50天線，昨日稍為回調可視為後抽，今日再裂口高開，應可繼續回升，但可先將其當作反彈，因股份由1月高位85.2元跌到4月最低41.92元，剛好跌了一半，現時開始反彈，可以各條移動平均線作反彈阻力或目標的參考，升穿50天線後，下一關要挑戰100天線，現處於61.5元，但因距離較遠，今日又已裂口上升，要先補回3月19日的下跌裂口介乎57.2至58.55元，若能企穩58.5元，才再上望61.5元。

快手半日升3.49%收報53.4元，最多升11.24%至57.4元，成交63.82億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.43%報462.4元，阿里(09988)升0.22%報134.2元，美團(03690)升0.59%報84.85元，京東(09618)升0.68%報119.3元，百度跌0.57%報140.1元，網易(09999)升2.08%報186.4元，嗶哩嗶哩(09626)跌0.41%報171.9元，小米(01810)跌0.51%報31.54元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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