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港股 | 午市前瞻 | 大市屏息待中美元首碰頭，快手分拆可靈中長線可升多少？

12/05/2026

　　美伊風雲色變之際美國總統特朗普維持本月訪華行程，儘管訪問日數不長，但據報特朗普攜同多名美國企業掌舵人前往中國，據白宮透露特朗普已邀請包括特斯拉行政總裁馬斯克、蘋果公司行政總裁庫克、貝萊德集團行政總裁芬克、波音公司舵手奧爾特貝格等陪同訪華。觀望習特會成果，恒生指數半日報26486，升79點或0.3%，主板成交1404億元。恒生中國企業指數報8915，升31點或0.4%。恒生科技指數報5086，跌19點或0.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 大市屏息待中美元首碰頭，快手分拆可靈中長線可升多少？

 

曾永堅：憧憬中美會唔，恒指上望26800點

 

　　特朗普據報與國家安全團隊討論後考慮恢復對伊朗軍事行動，香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，雖然美伊出現再次開戰的可能，但市場普遍認為美伊衝突中最壞的情況已經過去，普遍判斷雙方近期出現的「口水戰」和小規模突襲，均屬談判進程中的正常反應，作為加強自身籌碼的手段，對市場衝擊較小。不過，曾永堅亦提醒由於霍爾木茲海峽仍未有正常化通行的曙光，在NACHO行情下，油價在短期內仍然會高企100美元以上，對股市帶來一定的壓力。

 

　　另外特朗普將於本月13至15日訪華，與中國國家主席習近平會唔，為中美兩國自2017年特朗普訪問北京以來，第二次對華進行國事訪問。曾永堅認為，相比起美伊衝突，港股目前更為關注中美元首會面，能否在經貿領域帶來超出市場預期的好消息；而市場同樣憧憬中方能介入美伊談判，發揮一定的中介或擔保作用，突破目前的談判僵局。而昨天（11日）北水僅錄得約7100萬的淨流入，今日（12日）上午北水流入亦只有約14億，曾永堅表示目前北水同樣傾向在中美元首前保持觀望態度。他預計，若會面能在經貿領域帶來一些超出市場預期的正面消息，恒指短期有機會上試26800點。

 

快手分拆「可靈AI」助釋放價值

 

　　內地影片平台快手(01024)傳出計劃分拆旗下人工智能影片業務「可靈AI」(Kling AI)獨立上市，最快於2027年實現。據悉，該業務正與潛在投資者洽商上市前（Pre-IPO）輪融資，預計估值將達到200億美元（約1560億港元）。快手確認董事會正在評估擬議重組可靈AI之相關資產及業務的方案，其中或涉及引入外部融資。

 

　　按快手周一收市報51.6元計算，對應市值約2246.28億元。單是可靈AI的估值，已相當於母公司市值的約七成。曾永堅表示，目前AI主題熱度有增無減，可靈乘AI浪潮上市有助其充分釋放價值；加上，可靈的AI模型在港股多隻科網股中，目標用戶針對中小型企業，客戶受眾較廣，其變現能力較強。他亦提及，近期快手股價自低位回升，主要受市場對分拆可靈AI業務的憧憬所帶動，從中可反映可靈AI的價值。

 

　　曾永堅保守估計，若以2027年預測市盈率10至11倍計算，快手核心電商業務每股價值已接近50元，若充分釋放AI業務帶來的價值增長，股價將有望上看75元。他建議投資者可採取中長線（6至12個月）作規劃；短期部署上，則可待股價回落至50天線，約51元水平再作吸納。

 

撰文：經濟通市場組

 

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