成交收縮北水觀望，特朗普訪華前夕恒指收跌58點報26347，快手炒高後熄火

美伊風雲色變之際美國總統特朗普維持本月訪華行程，儘管訪問日數不長，但據報特朗普攜同多名美國企業掌舵人前往中國，據白宮透露特朗普已邀請包括特斯拉行政總裁馬斯克、蘋果公司行政總裁庫克等陪同訪華。外界預計中美雙方在部分議題分歧甚大，習特會難對國際大勢帶來顛覆性影響，盡管如此，資金在中美元首會面前夕表現謹慎，主板成交回落至2626億元，北水全日淨流入不足8億元。科網股偏軟，港股先升後回，恒指全日收報26347，跌58點或0.2%。恒生中國企業指數收報8882，跌1點或不足0.1%。恒生科技指數收報5070，跌35點或0.7%。

快手(01024)據報有意分拆可靈上市，目標估值達1560億元，一度曾飆11%，觸及一個月高後遭拋，全日收市升幅收窄至1.94%，報52.6元。阿里(09988)跌0.45%，報133.3元，百度(09888)跌0.85%，報139.7元，騰訊(00700)跌1.55%，報457.2元，美團(03690)跌0.24%，報84.15元，小米(01810)跌0.76%，報31.46元，京東集團(09618)績前跌0.08%，報118.4元。

聯想集團(00992)今日回吐3.43%領跌藍籌，報12.95元。大摩稱LABUBU熱度退減，下調泡泡瑪特(09992)未來三年盈利預測，泡泡瑪特收跌2.69%，報162.9元。

銀娛(00027)首季經調整EBITDA按年升8%惟按季跌17%，股價收升0.87%，報32.34元。

本港地產股向下調整，九置(01997)跌2.77%，報25.28元，新地(00016)跌2.44%，報139.8元，新世界(00017)跌0.73%，報9.48元，長實(01113)跌0.2%，報51.1元，恒地(00012)跌0.12%，報33.96元。

美伊重新開戰機率增，油價重新上升，中石油(00857)漲3.95%，報11.06元，中石化(00386)升0.43%，報4.62元。

信義系今日落鑊，信義玻璃(00868)升4.53%為表現最佳藍籌，報11.31元，信義光能(00968)升2.24%，報3.2元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、快手及阿里。

撰文：經濟通市場組

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