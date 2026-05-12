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金沙鄭君諾：澳門在疫情後已超出預期反彈，澳門六大博企正積極推動多元化

12/05/2026

　　亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會今日（12日）在澳門開幕，金沙中國(01928)行政總栽兼執行童事鄭君諾發表開幕主題演講表示，澳門多元化有三個關鍵因素，包括政治穩定、需求潛力和無與倫比的度假村產品供應。在政治穩定方面，今天在這個不確定的環境中，「一國兩制」為投資者和營運商提供了一個非常強大的環境來發展需求端，並指中國經濟多年來強勁增長，今天中國已是第二大經濟體。

 

金沙鄭君諾：澳門在疫情後已超出預期反彈，澳門六大博企正積極推動多元化

 (吳仲賢攝)

 

　　他續指，在度假村產品供應方面，在澳門路氹，擁有超過10個世界級綜合度假村，而金沙亦在其中，澳門在供應端擁有不可動搖的優勢，要發展非博彩產業，需要結合優秀的硬體，還有優秀的軟體，以及在人力人才方面的投資。所有這些因素對於將這些建築轉化為真正多元化的產業都至關重要。

 

　　他提及，澳門在過去已多元化發展多種產業，包括娛樂、零售以及會議展覽產業等，澳門成為全球奢侈品重要市場，尤其超級奢華品牌，並指會議展覽推動國際旅客到訪，帶來更長的停留時間、更高的遊客消費，國際與會者回國後正面宣傳澳門。

 

金沙鄭君諾：澳門在疫情後已超出預期反彈，澳門六大博企正積極推動多元化

金沙中國(01928)行政總栽兼執行童事鄭君諾 (吳仲賢攝)

 

　　鄭君諾表示，COVID疫情為澳門帶來說是非常具挑戰性的時期，並指澳門渡過了這段極具挑戰的時期，並以超出預期的方式反彈。整個產業，不僅是金沙，而是澳門所有六家博彩營運商，都在積極推動多元化。

 

澳門旅遊局：希望今年來訪澳門國際旅客人數突破300萬人

 

金沙鄭君諾：澳門在疫情後已超出預期反彈，澳門六大博企正積極推動多元化

澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東 (吳仲賢攝)

 

　　澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東表示，對於澳門未來旅遊業的趨勢，今年到目前為止，和去年相比也是呈增長態勢，無論是大中華市場或國際市場都是增長趨勢，並指一直以來都在追求客源多元化，在國際市場的宣傳投入是比較多，相對來說，國際市場的增長，和去年相比也有一個比較好的增長比例。

 

　　他指出，之前在國際市場的精力比較多放在東南亞、東北亞地區，今年也拓展到歐洲，在歐洲，也在逐步開展推廣宣傳工作，同時也會進一步開發更多其他市場，希望今年來訪澳門的國際旅客人數能突破300萬人，每年能保持5%或以上的增長。

 

金沙鄭君諾：澳門在疫情後已超出預期反彈，澳門六大博企正積極推動多元化

 (吳仲賢攝)

 

　　對於中東衝突對旅客的影響，他提及，相關方面或多或少都會有影響，全世界很多航班都會取消或縮減班次，所以正在做相關評估，政府方面也高度重視，不僅是旅遊部門，還包括民航部門，甚至是負責油價監管的跨部門機制，都會去探討當前的油價情況，同時也會密切關注後續動態，看看澳門政府在航空領域會出台哪些支持措施，不過這些目前都還沒確定下來。

 

經濟通通訊社記者吳仲賢澳門直擊

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