美國博彩業協會：亞洲市場仍充滿機遇，尤其非博彩投資及多元旅遊發展

亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會今日（12日）在澳門開幕，美國博彩業協會主席兼行政總裁Bill Miller表示，亞洲仍然是全球博彩及綜合度假休閒產業當中最具活力以及影響力的地區，匯聚世界級的綜合度假項目以及創新發展，澳門在全球產業版圖當中仍然是舉足輕重。

(吳仲賢攝)

他提及，展望未來，亞洲市場依然充滿著機遇，尤其是非博彩投資以及多元旅遊發展，正重新塑造綜合度假休閒項目的可能性，而責任創新及保障消費者權益是成功市場不可或缺的核心，而信任正是建立在透明以及誠信之上。

美國博彩業協會主席兼行政總裁Bill Miller(吳仲賢攝)

摩根士丹利：澳門去年中場收入超過2019水平，惟貴賓廳業務大幅萎縮

對於亞洲博彩市場展望，摩根士丹利董事總經理Praveen Choudhary在澳門出席亞洲國際娛樂展研討會上表示，很多博彩市場正在趨向成熟，但市場規模仍然非常龐大，並指2019年亞洲博彩總收入約540億美元，當中澳門佔亞洲市場的三分之二，並指現時澳門的貴賓廳業務已大幅萎縮，而澳門2025年中場業務收入達約262億美元，已超過2019年水平，新加坡和菲律賓中場業務的市場規模亦有所提升。

摩根士丹利董事總經理Praveen Choudhary(吳仲賢攝)

他提及，過去三年，澳門的中場業務一直在增長，更多人從中國和其他地方來，帶來更多收入，這對澳門來說是非常正面的訊號，並在過去20年，澳門中場業務佔比從2006年約31%上升至目前的約75%，逐漸接近拉斯維加斯模式

他指出，在非博彩收入方面，拉斯維加斯65%的收入來自非博彩，澳門目前是50%，並預期澳門上述數字難以提升到65%，並指出長途旅行變得非常昂貴，所以比起去歐洲，人們更可能選擇去澳門，而且香港IPO市場也很熱烈，所有這些都會對澳門帶來正面幫助。

經濟通通訊社記者吳仲賢澳門直擊

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