  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

美國博彩業協會：亞洲市場仍充滿機遇，尤其非博彩投資及多元旅遊發展

12/05/2026

　　亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會今日（12日）在澳門開幕，美國博彩業協會主席兼行政總裁Bill Miller表示，亞洲仍然是全球博彩及綜合度假休閒產業當中最具活力以及影響力的地區，匯聚世界級的綜合度假項目以及創新發展，澳門在全球產業版圖當中仍然是舉足輕重。

 

美國博彩業協會：亞洲市場仍充滿機遇，尤其非博彩投資及多元旅遊發展

(吳仲賢攝)

 

　　他提及，展望未來，亞洲市場依然充滿著機遇，尤其是非博彩投資以及多元旅遊發展，正重新塑造綜合度假休閒項目的可能性，而責任創新及保障消費者權益是成功市場不可或缺的核心，而信任正是建立在透明以及誠信之上。

 

美國博彩業協會：亞洲市場仍充滿機遇，尤其非博彩投資及多元旅遊發展

美國博彩業協會主席兼行政總裁Bill Miller(吳仲賢攝)

 

摩根士丹利：澳門去年中場收入超過2019水平，惟貴賓廳業務大幅萎縮

 

　　對於亞洲博彩市場展望，摩根士丹利董事總經理Praveen Choudhary在澳門出席亞洲國際娛樂展研討會上表示，很多博彩市場正在趨向成熟，但市場規模仍然非常龐大，並指2019年亞洲博彩總收入約540億美元，當中澳門佔亞洲市場的三分之二，並指現時澳門的貴賓廳業務已大幅萎縮，而澳門2025年中場業務收入達約262億美元，已超過2019年水平，新加坡和菲律賓中場業務的市場規模亦有所提升。

 

美國博彩業協會：亞洲市場仍充滿機遇，尤其非博彩投資及多元旅遊發展

摩根士丹利董事總經理Praveen Choudhary(吳仲賢攝)

 

　　他提及，過去三年，澳門的中場業務一直在增長，更多人從中國和其他地方來，帶來更多收入，這對澳門來說是非常正面的訊號，並在過去20年，澳門中場業務佔比從2006年約31%上升至目前的約75%，逐漸接近拉斯維加斯模式

 

　　他指出，在非博彩收入方面，拉斯維加斯65%的收入來自非博彩，澳門目前是50%，並預期澳門上述數字難以提升到65%，並指出長途旅行變得非常昂貴，所以比起去歐洲，人們更可能選擇去澳門，而且香港IPO市場也很熱烈，所有這些都會對澳門帶來正面幫助。

 

經濟通通訊社記者吳仲賢澳門直擊

 

【你點睇？】習特會本周北京舉行，你認為今次中美雙方最優先想解決的是？特朗普今次訪華最主要目的是？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00471

中播數據

0.218

異動股

00700

騰訊控股

457.200

異動股

09999

網易－Ｓ

185.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00471 中播數據
  • 0.218
  • 00700 騰訊控股
  • 457.200
  • 09999 網易－Ｓ
  • 185.900
  • 02631 天岳先進
  • 97.200
  • 02477 經緯天地（新）
  • 5.190
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.780
  • 目標︰$6.58
  • 00558 力勁科技
  • 3.180
  • 目標︰--
  • 02476 勝宏科技
  • 374.000
  • 目標︰$380.00
  • 00580 賽晶科技
  • 2.000
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 12.950
  • 目標︰$13.20
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 138.600
  • 00001 長和
  • 72.250
  • 00002 中電控股
  • 76.000
  • 00175 吉利汽車
  • 22.560
  • 00388 香港交易所
  • 423.800
報章貼士
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 78.200
  • 目標︰$88.50
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.990
  • 目標︰--
  • 01357 美圖公司
  • 5.180
  • 目標︰$7.10
熱炒概念股
即時重點新聞

12/05/2026 17:15  《盤後部署》觀望重磅事件港股爭持微跌，快手分拆AI利股價修復

12/05/2026 17:54  京東(09618)首季經調整純利按年跌42%勝預期，新業務虧損按季收窄至104億人幣

12/05/2026 17:29  傳百勝中國、凱雷爭奪怡和餐飲業務，香港KFC及必勝客或將易主

12/05/2026 17:06  京東健康(06618)首季經調整盈利按年升6%，收入升17%

12/05/2026 17:06  京東物流(02618)首季純利升95%至8.8億元人幣，經調整盈利升40%

12/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入7.9億元，買瀾起科技沽華虹

12/05/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】瑞銀升長和目標逾兩成，大摩普降車股目標價獨升蔚來

12/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8290，一周拆息較上日微升至2.7%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

3分鐘熱炒股點評｜政策鬆綁疊加人幣轉強，內地樓市回暖內房股大翻身新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳百勝中國、凱雷爭奪怡和餐飲業務，香港KFC及必勝客或將易主新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地樓市迎小陽春更現「日光盤」，內房股現追入會否愛得太遲？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

5月港股新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美伊談判不過是特朗普的獨角戲新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

巴郡、蘋果和軟銀在AI賭桌上新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《哈姆尼特》的靜默之痛 女性視角下的莎翁重塑 新文章
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

打破性別框架！拒絕吃藥打針，MC Yip：我不變性，因為偽娘是我靈魂的一部分
人氣文章

Travel & Dining Feature

母親節2026 早午餐推介：香港麗晶酒店 x 法國五月下午茶、金普頓酒店Hillside半自助早午餐、The Baker & The Bottleman 母親節驚喜小花束
健康好人生 Health Channel
人氣文章
深港醫療無縫對接 深圳希華愛康健醫院：港人跨境體檢與眼科服務新選擇
人氣文章
肝臟健康︱醫生揭10大傷肝壞習慣，40歲前脂肪肝患癌風險增50%
人氣文章
眼霜比拼｜消委會+ LDK評測62款，21款高分抗皺保濕最平$39
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2026 23:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/05/2026
3分鐘熱炒股點評｜政策鬆綁疊加人幣轉強，內地樓市回暖內房股大翻身
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從中方反制措施，看中美峰會經貿博弈前景

12/05/2026 18:12

大國博弈

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區