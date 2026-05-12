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傳百勝中國、凱雷爭奪怡和餐飲業務，香港KFC及必勝客或將易主

12/05/2026

　　怡和集團旗下經營的香港及台灣肯德基(KFC)與必勝客(Pizza Hut)，可能即將迎來新主人。外電引述消息人士透露，凱雷集團與百勝中國(09987)已加入競購怡和餐飲部門的行列，交易估值可能高達4億美元（約31.32億港元）。

 

　　據悉，怡和這項出售計劃亦吸引了台灣食品龍頭統一企業及其他私募股權公司的興趣。非約束性報價將於本周截止。

 

傳百勝中國、凱雷爭奪怡和餐飲業務，香港KFC及必勝客或將易主

(Shutterstock)

 

彈性出售安排：可賣單一市場或整體業務

 

　　消息人士稱，若交易最終成事，業務估值預計將相當於核心盈利的高個位數至低雙位數倍數。消息人士表示怡和集團對出售方式持開放態度，既可轉讓一個市場的經營權，亦可整體打包出售，具體取決於收購要約的條款。

 

　　怡和在2025年年報中曾透露，受通縮壓力影響，香港消費支出疲弱，拖累了集團旗下餐飲業務的表現。是次出售被視為怡和重新調配資金至核心業務的策略一部分。

 

　　對於上述消息，怡和發言人及凱雷集團均拒絕置評。百勝中國回覆查詢時表示，基於公司一貫政策，不對市場傳聞或猜測發表評論。統一集團則未有回覆。

 

怡和擁約千家門市，百勝已營運中國內地市場

 

　　報道指，怡和集團目前在香港、澳門、緬甸、台灣及越南經營約1000家肯德基及必勝客門店，僱用約2.5萬名員工。除兩大品牌外，怡和亦持有香港外送薄餅連鎖店PHD。消息稱，怡和餐飲業務整體的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)約為3500萬至4000萬美元。

 

　　值得注意的是，雖然怡和擁有香港地區的肯德基及必勝客經營權，但在中國內地，這兩個品牌一直由百勝中國營運。百勝中國於2016年從百勝餐飲集團分拆，在美國獨立上市，其後於2020年來港掛牌。

 

　　凱雷集團去年12月剛達成收購肯德基韓國100%股權的協議。該集團亦曾在2017年參與收購麥當勞中國控股權的交易，並於2023年將所持股份回售給麥當勞，從中獲利豐厚。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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