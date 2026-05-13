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國泰航空主席賀以禮退休由白德利接任，另更換兩非常務董事

13/05/2026

　　國泰航空(00293)公布多項董事局變動，並於今日（13日）股東周年大會結束後生效。其中，現任主席兼常務董事賀以禮因退休離開太古集團，將退任董事局主席及常務董事，且不再參與重選。

 

國泰航空主席賀以禮退休由白德利接任，另更換兩非常務董事

(左:白德利 右:賀以禮)

 

　　公司宣布，現任非常務董事白德利已調任為常務董事，並獲選為董事局主席，接替賀以禮。此外，孫玉權將退任非常務董事，王明遠辭任非常務董事；公司同時委任馬天偉及曲光吉為非常務董事。

 

　　新任主席白德利現年60歲，擁有逾30年太古集團資歷，自2021年起出任國泰董事。他將由非常務董事調任為常務董事，並正式獲選為國泰董事局主席。值得注意的是，白德利目前同時出任香港太古集團、太古股份(00019)及太古地產(01972)主席。

 

　　至於新任非常務董事馬天偉，曾於2011年至2021年間擔任國泰財務總裁及常務董事，目前為太古公司財務董事。另一名新任董事曲光吉，則現任中國國航(00753)(滬:6011111)副董事長、執行董事兼總裁。

 

　　香港太古集團有限公司目前持有國泰45.12%股權，而國航則持有29.97%股權。

 

撰文：經濟通市場組

 

 

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