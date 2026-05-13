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美股 | 美國4月通脹創3年新高，美股升勢受阻

13/05/2026

　　美國4月CPI按年上升3.8%，創下3年來新高。通脹加速及美伊和談陷入僵局，令美股周二（12日）升勢受阻。

 

　　道指收市升56.09點，或0.11%，報49760.56點；標指跌11.88點，或0.16%，報7400.96點；納指跌185.92點，或0.71%，報26088.2點。

 

　　市場焦點集中於最新公布的CPI數據，在剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI按月上升0.4%，按年上漲2.8%，雙雙超出預期，引發市場對通脹重燃的擔憂。

 

　　科企重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌2.6%，英偉達(US.NVDA)升0.6%，Meta(US.META)升0.7%，蘋果(US.AAPL)升0.7%，微軟(US.MSFT)跌1.2%，谷歌(US.GOOG)跌0.8%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.2%。

 

國際黃金市場偏軟

 

　　國際油價持續飆升，紐約期油單日急升4.3%，日內報102.32美元。布蘭特期油亦上漲約3.4%，報每桶107.8美元。

 

　　國際黃金市場偏軟，現貨金表現跌0.6%，報每盎司4704美元，而紐約期金則於高位反覆偏軟，跌0.5%，報每盎司4706美元。現貨金價格在經歷近期的高位回落後，目前穩守在每盎司4650美元上方。

 

　　美匯指數窄幅走高。美匯指數小幅上揚約0.3%，報約98.27，盤中曾觸及98.46的高位。美元兌日圓匯率目前在157水平附近持續震盪，日內報157.57，升約0.2%。歐元兌美元匯率一度跌至1.1722水平，日內報1.1743，微跌0.3%，整體維持窄幅震盪。

撰文：經濟通國金組

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