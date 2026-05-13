開市Go | 習近平或年底訪美，美通脹創三年高，京東附屬三企啟回購

要聞盤點

1、受美伊談判陷入僵局，以及通脹預期升溫影響，美股周二（12日）表現反覆。道指收市升56點，或0.11%，報49760點；標指跌11點，或0.16%，報7400點；納指跌185點，或0.71%，報26088點。晶片指數收跌3%，高通挫逾10%，英特爾跌近7%，閃迪跌超6%。中國金龍指數跌58點。日經指數開報62263點，無升跌。

2、美國總統特朗普將於周三（13日）晚間抵達北京，展開為期三天的訪華之旅。他表示與國家主席習近平的會晤將優先討論貿易問題，並淡化了雙方對伊朗問題的關注。據悉在此期間中美或達成採購玉米、高粱等農產品的協議。特朗普又稱習近平將於今年底前訪問美國。

3、國務院副總理何立峰已率領中方代表團抵達南韓，將與美國財政部長貝森特進行新一輪經貿磋商。此次會晤被視為本周於北京舉行的中美元首峰會做最後階段的準備。

4、美國勞工統計局公布，4月份消費物價指數按年上升3.8%，高於市場預期，同比增速創近三年最快。4月核心消費物價指數按年升2.8%，亦高於預期。芝加哥聯儲銀行行長表示，通脹數據比預期更差，可能表明經濟過熱。

5、伊朗媒體稱，除非包括承認霍爾木茲海峽主權在內的五項先決條件得以落實，否則伊朗不會參加下輪美伊會談。特朗普表示，美國沒必要在伊朗問題上倉促行事。

6、美國參議院確認沃什的聯儲局理事提名。市場預期，對其主席一職的提名表決可能於周三進行。

7、美國上訴法院下令暫緩執行本月早些時候國際貿易法院有關特朗普10%全球關稅違法的裁決。

8、巴克萊報告指，中國國有銀行一直在「積極」抑制人民幣漲勢以減緩升值勢頭。該行預計，短期內人民幣兌美元匯率將保持穩定或小幅走強。

9、面臨辭職壓力的英國首相施紀賢正為爭取留任作「最後一搏」。據悉他要求大臣們與其單獨會面討論去留問題，在關鍵的內閣會議上已有幾位核心盟友公開表達了對他的支持。

10、評級機構惠譽確認香港評級為「AA-」，展望穩定。該機構預計，香港關稅水平將持續顯著高於2024年水平。若中東衝突長期持續，香港經濟增長前景仍受其對全球經濟周期影響的制約。

11、人工智能公司Anthropic據悉正與投資者展開初步磋商，計劃在新一輪融資中募資至少300億美元，對該公司的估值超過9000億美元。

12、美國芝加哥商品交易所與指數提供商Silicon Data合力打造人工智能算力期貨市場。目前該項目仍待監管機構審批。

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