地產商樂風創辦人周佩賢據報輕生，旗下大角咀旗艦商廈年初淪銀主盤

據本地傳媒報道，昨日（12日）下午約1時，警方接獲報案，指一名43歲女子在九龍城太子道西寓所內疑似輕生，警員到場後證實女子不治。現場未有遺書，死因仍待調查。報道指死者為樂風集團創辦人兼主席周佩賢，她亦是安安飲食集團創辦人，旗下包括知名品牌「楚撚記大排檔」。

周佩賢於2012年創立樂風集團，初期專注工廈翻新及拆售，近年轉向市區收購及重建，涉足高端住宅、零售及工商物業。她亦同時拓展餐飲業，包括「安安燒」、「WOFT火鍋撚」等品牌，但均已結業，目前僅剩「楚撚記」仍在營運。

樂風集團以「輕資產」模式起家，透過項目管理及顧問服務協助基金及投資者提升資產價值，並收取管理費及表現費。首個項目為葵涌工廈翻新，短短三個月便獲利數百萬元。至2021年，樂風已完成26個項目，累積規模逾60億元；2023年更同時推進8個項目，投資額逼近百億元，成為市場上冒起迅速的發展商。

但隨著疫後樓市回落，樂風集團的高槓桿模式受衝擊。今年2月樂風位於大角咀的商業項目「One Bedford Place」遭東亞銀行接管並放售，市值約18億元。當時公司表示正與銀行保持溝通，並積極接洽潛在買家，期望尋求最佳交易方案。

撰文：經濟通市場組

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