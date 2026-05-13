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盤前攻略｜美通脹高預期熱炒股借勢獲利回吐，京東系季績省鏡撐港股守百天線

13/05/2026

　　美國勞工部公布4月份CPI按年增加3.8％，高於市場預期同時創下近三年來最大增幅，市場趁機獲利拋售，熱炒存儲晶片及光通訊成拋售重災區，高通急挫11％美光跌逾3％，費城半導體指數急挫3％。三大指數個別走軟；道指升56點報49760，納指跌185點報26088，標普跌11點報7400。

 

盤前攻略｜美通脹高預期熱炒股借勢獲利回吐，京東系季績省鏡撐港股守百天線

（Shutterstock圖片）

 

*京東利潤跌幅勝預期，中概及ADR普遍走軟*

 

　　京東公布第一季經調整淨利按年跌42％至73.79億元人民幣，仍勝預期的53.44億元人民幣；收入按年增4.9％至3156.94億元人民幣同樣勝過預期。績後ADS價升3.14％報31.49美元，較港股造價高4.10％，折合123.3元。

 

　　其餘中概股普遍走軟；阿里巴巴跌1.84％報134.78美元，拼多多跌3.11％報95.73美元，百度跌4.01％報139.94美元，萬國數據跌4.89％報42.75美元，金山雲跌6.36％報15.31美元，理想跌0.69％報18.74美元，蔚來升0.16％報6.08美元，小鵬升0.06％報16.16美元，攜程跌0.36％報52.01美元，貝殼跌3.49％報18.52美元，富途跌2.02％報137.03美元。

 

　　ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.18％，折合456.4港元；小米(01810)ADR較港股高0.13％，折合31.5港元；美團(03690)ADR較港股低0.42％，折合83.8港元；友邦(01299)ADR較港股高0.58％，折合87.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.63％，折合140.9港元；港交所(00388)ADR較港股高0.33％，折合425.2港元。

 

*記憶體股捱沽港股塘邊鶴避劫，好友貼價部署當心偷襲*

 

　　昨晚恒指夜期升9點報26264，較現貨低水84點。亞太股市普遍受通脹預期影響捱沽，日股跌不足0.5％，韓股受三星電子勞資談判破裂影響加劇跌幅至3%。港股受京東系業績支撐再見韌性，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26334，跌10點，較恒指現貨僅低水14點，恒指開市料升跌幅不足100點。

 

　　昨晚公布美國4月份通脹高於預期，個別機構預期為2.7％或顯得大幅高於預期，但在油價居高不下後不少機構已預期4月份通脹為3.7％，較今次美國通脹為略高於預期。誠然通脹幅度並未劇烈提速，美股反應不算太大，道指甚至報升，但連炒多日的AI系存儲晶片及光通訊概念卻借勢獲利回吐，令市場出現戒心。參考今日跌勢主要來自相關板塊，相對港股早前受惠板塊熱潮不多，故現時亦相對輕鬆，預計恒指日內仍可輕鬆收穩26100。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛倉維持街貨淨增642張對應期指張數速度，貼價26200至26299淨增446張對應期指張數，即使港股今日大機會跑贏區內股市，但距離現貨價不足100點幅度亦已足夠讓淡友偷襲，預計日內小有跌幅先殺就手肥牛，至26100前仍有支持。

 

撰文：經濟通市場組

 

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