京東系｜京東首季經調整少賺42%仍勝預期，系內3企公布回購計劃，股價齊急升可以點部署？

京東(09618)公布業績，首季經調整盈利按年跌42%至73.8億元人民幣，惟仍勝預期；外賣等新業務仍錄近104億人民幣虧損，惟按季收窄30%。另同系京東健康(06618)、京東物流(02618)及京東工業(07618)同步公布股份回購計劃，共涉及資金24億美元(約187億元)。京東系今早（13日）全線急升，其中獲大行上調目標價的京東升7%，為表現最佳藍籌，是否仍有上升空間？應如何部署？

（Shutterstock圖片）

京東首季經調整純利跌42%收入增5% 外賣等新業務虧損按季收窄30%

京東公布，截至今年3月底止第一季純利51億元人民幣，按年跌53.1%，每股基本盈利1.86元人民幣；經調整純利按年跌42%至73.79億元人民幣，仍勝預期的53.44億元人民幣；收入按年增4.9%至3156.94億元人民幣，同樣勝過預期。期內商品收入按年升1%；服務收入按年增加20.6%。集團整體經營利潤38億元人民幣，按年跌63.8%；經營利潤率1.2%，按年收窄2.3個百分點。

而期內京東外賣在內的新業務收入62.8億元人民幣，按年增長9%；新業務經營損失103.52億元人民幣，按年擴大6.8倍，惟較去年第四季損失148億元人民幣，按季收窄30%；新業務經營利潤率負164.9%，則較去年第四季負105.1%擴大。京東零售第一季錄得經營利潤150億元人民幣，按年升17.2%。京東零售經營利潤率為5.6%，2025年第一季為4.9%。

京東：對全年發展趨勢和長期價值創造充滿信心 外賣業務終會步入盈利

京東集團首席執行官許冉指，京東零售首季盈利能力達到歷史最高水平，同時新業務穩步推進，損益表現較對上一個季度顯著改善，因此對全年的發展趨勢和京東的長期價值創造充滿信心。她指，京東外賣首季保持規模健康，按季實現大幅度減虧，隨著經營改善及廣告系統完善，外賣所產生的佣金和廣告收入按季增長接近兩倍，同時面對行業補貼競爭，集團始終保持理性，不斷提升精細化營運與營銷效率。外賣業務終會步入盈利，公司不視之為獨立業務，會加快釋放外賣的協同價值，外賣持續的帶動京東整體的流量和用戶的健康增長。

京東集團首席財務官單甦表示，日用百貨品類及包括平台及廣告服務在內的高利潤率業務表現突出，同時在京東外賣的帶動下新業務虧損按季大幅收窄，另首季回購股數佔流通在外普通股的約1.6%，回購金額達到6.31億美元，並於4月如期完成了年度股息支付，未來將繼續通過健康的業務發展與可持續的股東回報為股東創造價值。

另許冉表示，國際業務Joybuy已於3月在歐洲六國正式上線，依託供應鏈與「211」物流優勢快速贏得用戶信任，投入將保持紀律性並注重ROI，長期為重要戰略方向；同時公司全面推進AI智能體應用，自研「京言」季度活躍用戶數按年增長超過200%、使用次數增長超過300%，並在採銷、商家運營及物流「狼族」機器人等環節實現「智能體到智能體」高效協同，持續提升用戶體驗與降本增效。

京東物流首季多賺95% 連同京東健康及京東工業共斥24億美元回購

同系京東物流公布，截至2026年3月31日止首季純利8.8億元人民幣，按年升95.2%。期內收入605.8億元人民幣，升29%。非國際財務報告準測利潤為10.5億元人民幣，按年升40.1%。另外，董事會已授權並批准自批准日期起計48個月期間，在公開市場回購最多價值12億美元之公司股份的計劃。京東健康則公布，首季非國際財務報告準則盈利為18.74億元人民幣，按年升6%。期內非國際財務報告準則經營盈利為19.4億元人民幣，按年升48%；收入194.7億元人民幣，升17%。另董事會已授權並批准自批准日期起計48個月期間，在公開市場回購最多價值10億美元公司股份計劃。

京東工業公布，首季利潤1.85億元人民幣，按年升45%；非國際財務報告準則利潤2.29億元人民幣，按年升54.4%。期內收入56.6億元人民幣，按年升25.3%。此外，董事會已授權並批准自批准日期起計24個月期間，在公開市場回購最多價值2億美元公司股份計劃。三家公司股份回購計劃合共涉及資金24億美元(約187億元)。

（京東物流官網截圖）

花旗：京東下半年增長有望重新加速 升目標價至39美元

花旗發表研報指，京東首季業績表現勝預期，預期第二季家電及電子產品業務將面對高基數及電子產品加價影響，但管理層相信下半年增長將重新加速，主要受惠於一般商品持續增長及廣告需求穩健。該行認為，京東零售利潤將按年平穩，受惠於各類別物流效率提升及營銷效率改善，而集團層面亦受惠於外賣業務虧損進一步收窄，雖然國際業務Joybuy仍處於投資階段。京東外賣業務於首季持續改善單位經濟效益，管理層視外賣為長期戰略資產，有助推動用戶增長及參與度，並產生交叉購買協同效應，因此會優先考慮長期發展多於短期盈利。國際業務Joybuy已於3月16日正式在歐洲推出，集團採取分階段投資策略，相信隨著訂單量增長，規模效應可降低單位虧損。

花旗將京東2026及2027年非公認會計準則淨利潤預測分別上調4.6%及下調3.5%，基於12倍2026年預測市盈率，目標價由36美元上調至39美元，維持「買入」評級，看好其估值吸引、盈利增長復甦、執行力強及股東回報豐厚。

滙豐研究：京東零售利潤擴張帶動長期上升空間 升目標價至144元

滙豐研究則指，京東首季純利勝預期，主要由核心京東零售的供應鏈效率提升及第三方商家收入貢獻增加所帶動。預計外賣業務虧損收窄將有助提升2026年盈利復甦的可見性，且京東零售利潤擴張帶動長期上升空間，維持「買入」評級。雖然今年第二季收入增長或因去年電子產品政府補貼及智能手機加價導致的高基數效應而受壓，但下半年在基數效應減弱及日用百貨、醫療保健等業務增長更具韌性下，表現有望復甦。該行對集團收入預測大致不變，但受惠毛利率預測上調，決定將2026至2028年盈利預測上調2%至5%，加上考慮到人民幣升值因素，將其H股目標價由137港元上調至144港元，美股目標價由35美元上調至37美元。

滙豐研究指，京東繼續致力於股東回報，預測2026年股東回報率將超過6%，為估值提供支持。以預測2026年市盈率9倍計，現估值並不昂貴。另麥格理亦將京東目標價由139港元上調至159港元，伯恩斯坦將目標價由140港元上調至155港元，均維持「跑贏大市」評級。

熊麗萍：業績對京東有短暫幫助惟130元阻力較大 回購對系內其他公司幫助較大

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，京東今次業績比預期好，股價有機會跟隨造好，尤其大家擔心的外賣平台，京東今次業績正顯示在政策不斷提到反內捲下，似乎內捲情況確有所收斂，故其平台業務表現亦比預期好，現時就要看其延續性。不過，京東除要留意外賣平台外，最重要看其零售方面，會否受近期整體內地通脹及油價因素影響，而令大家的消費有所減少。因此，從業績來看，對京東會有短暫幫助，但是否實際那麼利好，仍要留意整體消費市場，以及公司能否繼續收窄虧損。另外，京東國際化策略短期肯定帶來壓力，但這個策略必然要實行，因公司本身體量大，只靠內地不可能有增長，且內地若再有甚麼政策，會受很大影響，所以無論公司大小，大家都希望可以拓展海外市場，以控制市場風險，尤其京東此類大規模集團，唯一要考慮要拓展哪些國家市場，單靠內地市場反而不利長遠發展，雖然短期因要投入資金可能有虧損，但最重要看其是否投資正確於該些市場獲得成功。

至於系內子公司做回購，熊麗萍認為對京東影響相對小，始終與京東自己直接回購不同，雖然反映集團希望在回購下令股東回報增加，但對涉及回購的三間公司幫助較大，而京東股價料於去年高位130元左右有較大阻力。

京東半日升7.01%收報126.7元，京東物流升6.54%報15.96元，京東健康升6.25%報48.28元，京東工業升14.58%報16.5元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升1.36%報463.4元，阿里(09988)跌0.23%報133元，美團(03690)升4.75%報88.15元，百度(09888)跌2%報136.9元，網易(09999)跌0.32%報185.3元，小米(01810)升1.59%報31.96元，快手(01024)跌1.9%報51.6元，嗶哩嗶哩(09626)跌0.53%報169.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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