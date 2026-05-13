異動股 | 京東全系績後齊造好，附屬三企啟長線回購計劃穩信心

京東全系集體造好。截止今日上午十時，京東集團(09618)升7.1%，報126.8元；京東物流(02618)升7.9%，報16.16元；京東健康(06618)升4.9%，報47.68元；京東工業(07618)升5.6%，報15.2元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅9%。

京東首季經調整純利勝預期，零售盈利能力創新高

京東昨日公布首季業績。截至今年3月底止第一季純利51億元人民幣，按年跌53.1%；每股基本盈利1.86元人民幣；非美國通用會計準則下淨利潤為73.79億元人民幣，按年跌42.2%，優於預期；非通用會計準則下每股基本收益2.69元人民幣。

期內總收入按年增加4.9%至3157億元人民幣，亦好於預期，其中商品收入按年升1%；服務收入按年增加20.6%。期內，集團整體經營利潤38億元人民幣，按年跌63.8%；經營利潤率1.2%，按年收窄2.3個百分點。至於期內新業務經營損失103.52億元人民幣，較去年第四季損失148億元人民幣收窄，跌幅續按季收窄；新業務經營利潤率負164.9%，則較去年第四季負105.1%擴大。

京東零售第一季度錄得經營利潤150億元人民幣，按年升17.2%。京東零售經營利潤率為5.6%，2025年第一季度為4.9%。

京東集團首席執行官許冉指出，京東零售首季盈利能力達到歷史最高水平，同時新業務穩步推進，損益表現較對上一個季度顯著改善，因此對全年的發展趨勢和京東的長期價值創造充滿信心。京東集團首席財務官單甦表示，日用百貨品類及包括平台及廣告服務在內的高利潤率業務表現突出，同時在京東外賣的帶動下新業務虧損按季大幅收窄，另首季回購股數佔流通在外普通股的約1.6%，回購金額達到6.31億美元，並於四月如期完成了年度股息支付，未來將繼續通過健康的業務發展與可持續的股東回報為股東創造價值。

京東物流首季純利大漲95%，擬4年內回購最多價值12億美元股份

京東物流昨日公布，截至2026年3月31日止首季純利8.8億元人民幣，按年升95.2%。期內收入605.8億元人民幣，升29%。非國際財務報告準測利潤為10.5億元人民幣，按年升40.1%。

另外，董事會已授權並批准自批准日期起計48個月期間，在公開市場回購最多價值12億美元之公司股份的計劃。進行購回時，須根據公司股東於公司每年的股東周年大會通過的決議案授予或將授予董事會的購回授權行使其權力，以購回不超過於該股東周年大會日期已發行股份總數10%的股份。

於2026年5月12日至公司將於2026年舉行的股東周年大會為止，公司將根據股東於2025年6月20日授出的股份購回授權進行購回，惟僅以不會導致須根據公司收購、合併及股份回購守則第26條提出強制性全面收購建議之方式進行。

京東健康首季經調整盈利升6%，擬回購最多10億美元股份

京東健康公布，截至2026年3月31日止三個月，首季非國際財務報告準則盈利為18.74億元人民幣，按年升6%。期內非國際財務報告準則經營盈利為19.4億元人民幣，按年升48%；收入194.7億元人民幣，升17%。

另外，董事會已授權並批准自批准日期起計48個月期間，在公開市場回購最多價值10億美元公司股份計劃，並將購回不超過於該股東周年大會日期已發行股份總數10%股份。

公司表示，相信於目前情況下進行擬議股份購回說明本公司對其當前及長期業務展望及前景的信心，最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值，且目前的財務資源將使其能夠實施擬議股份購回，同時維持穩健的財務狀況，亦將繼續提供高質量的產品及服務，並相信這樣的價值主張在當前市場條件下將更具競爭力。

京東工業首季經調整盈利升半成，擬回購最多價值2億美元股份

京東工業公布，2026年第一季度期間利潤1.85億元人民幣，按年升45%；非國際財務報告準則利潤2.29億元人民幣，按年升54.4%。第一季收入錄56.6億元人民幣，按年升25.3%。

另外，公司將設立一項信託，以就股份激勵用途於市場購買公司股份。信託購買的股份將用於滿足公司不時根據股份激勵計劃授予的股份獎勵歸屬及╱或購股權行使。信託持有的該等股份的擬定用途或可減少為滿足公司股份激勵計劃項下的授出而發行新股。

此外，董事會已授權並批准自批准日期起計24個月期間，在公開市場回購最多價值2億美元公司股份計劃，以購回不超過於該股東周年大會日期已發行股份總數10%的股份。

公司相信，於目前情況下進行擬議股份購回說明公司對其當前及長期業務展望及前景的信心，最終會帶來裨益及為股東創造價值，且相信公司目前的財務資源將使其能夠實施擬議股份購回，同時維持穩健的財務狀況，亦將繼續提供高質量的產品及服務，並相信這樣的價值主張在當前市場條件下將更具競爭力。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽