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美息 | 溫灼培：美國3年來再次出現負息

13/05/2026

　　《真知灼見》在食品及能源價格大幅上漲帶動下，美國4月CPI通脹率繼3月按月大幅上升0.9%後，再上升0.6%。至於年通脹率則顯著攀至3.8%，為2023年5月以來最高；回顧3月，該通脹率僅3.3%。換言之，目前美國的通脹水平已高於聯邦儲備基金利率3.5厘至3.75厘區間，即美國實質上是呈現負利率狀態，而這種情況亦是2023年以來首次出現。相對而言較令人欣慰的是，現時核心CPI年通脹率仍維持在2.8%，較3月的2.6%僅高出些微。此外，根據目前市場可掌握的已公布CPI及PPI數字作推算，市場普遍預期美國聯儲局在制定貨幣政策時更為關注的PCE平減物價指數，其4月年增幅率估計為3.4%（3月為3.2%）。由於美伊局勢尚未明朗，倘情況繼續下去，可想象下個月美國的通脹只會更糟。

 

美息 | 溫灼培：美國3年來再次出現負息

目前美國通脹水平已高於聯邦儲備基金利率3.5厘至3.75厘區間 (Shutterstock)

 

　　由於美國存在龐大債務，既然無法借助徵收關稅填補，負息反而有利美國政府化債，未知這是否亦是特朗普政府背後的盤算？確實，負息會使美元的吸引力下降，但當其他主要貨幣大致上同樣面對類似情況時，相信美元的名義面值在相對其他貨幣之下，不會受太大影響。這也正好解釋了近期整體資產（如股市及商品等）價格出現大幅上升的原因，紐約期銅已不知不覺地在昨日重上歷史新高，銀價亦似乎蠢蠢欲動，持續向上攀升。

 

　　至於金價未能上升，相信主要是因為其屬性不同，是中央銀行的儲備。當美伊局勢有機會轉差，當紐約期油再次攀上每桶100美元之上，市場擔心各國為支付昂貴石油可能需要拋金，這相信正是限制了金價上升的原因。

 

恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

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