3分鐘熱炒股點評｜泡泡瑪特缺新頂流IP成硬傷，股價高不成低不就
13/05/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 13:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 13:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2026 13:40
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