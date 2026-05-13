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車股 | 內地汽車經銷商庫存大增，疊加本田豐田在華銷量暴跌，汽車股受壓吉利插半成可否趁低吸？

13/05/2026

　　中國汽車流通協會調查顯示，內地4月汽車經銷商綜合庫存系數同比升34%，庫存總量達260萬輛，另乘聯分會最新數據顯示，4月乘用車零售跌21.5%，加上本田及豐田兩大日系合資品牌4月在華銷量分別大跌48%及25%，令汽車股今日（13日）普遍受壓，其中吉利汽車(00175)遭大和下調評級及目標價，股價跌逾半成，為表現最差藍籌；比亞迪(01211)跌1.7%，連跌兩日並失守100元關口，汽車股可趁低吸納抑或仍未可沾手？

 

車股 | 內地汽車經銷商庫存大增，本田豐田在華銷量暴跌，汽車股受壓吉利插半成可否趁低吸？

（吉利汽車官網截圖）

 

4月汽車經銷商綜合庫存系數同比升34%　庫存總量約260萬輛

 

　　中國汽車流通協會昨日發布2026年4月「汽車經銷商庫存」調查結果：4月汽車經銷商綜合庫存系數為1.89，環比上升7.4%，同比上升34.0%。據中國汽車流通協會乘聯分會統計，4月乘用車終端銷量達138.4萬輛，以此測算，4月末汽車經銷商庫存總量約260萬輛。

 

　　中國汽車流通協會表示，展望5月，車市有望迎來階段性回暖：五一假期與各地車展形成協同效應，有效激發終端購車意願；北京車展積累的潛在訂單預計將在5至6月逐步落地；多款重點新車集中上市亦將提升市場熱度，帶動客流、訂單與成交邊際改善。但新車扎堆發布易引發消費者比價與分流，觀望情緒仍未完全消退；疊加近期油價上調及部分新能源車型價格上調等因素，短期銷量仍存不確定性。因此，多數經銷商對5月市場持審慎樂觀態度。

 

4月乘用車零售跌21.5%出口增80.7%　新能源乘用車出口增111.8%

 

　　值得一提，乘聯分會最新數據顯示，4月全國狹義乘用車市場零售138.4萬輛，同比下降21.5%；1至4月累計零售560.4萬輛，同比下降18.5%。而4月狹義乘用車出口量達76.9萬輛，同比大增80.7%；其中SUV出口57.2萬輛，同比增長85.8%；累計來看，1至4月狹義乘用車出口259.1萬輛，同比增長66.2%。另4月新能源乘用車市場零售84.9萬輛，同比下降6.8%，環比下降0.3%；1至4月新能源乘用車市場零售275.8萬輛，同比下降17.2%。4月新能源乘用車出口40.6萬輛，同比增長111.8%，環比增長18.3%；1至4月新能源乘用車出口130.6萬輛，同比增長118.7%。

 

　　對於5月份全國乘用車市場展望，乘聯分會稱，國際油價波動、新品密集上市等多重因素交織影響將主導5月的車市表現。五一長假是推動銷量環比回暖的紅利，但消費短板難以快速修復，制約同比漲幅。高油價重塑了購車偏好、加速電動化轉型，完備的新能源產業鏈持續賦能出口增長。整體呈現「環比回暖、同比承壓、內需分化、出口領跑、新能源滲透率持續提高」的弱復甦格局。

 

　　此外，中國汽車工業協會數據顯示，4月汽車產銷分別完成257.5萬輛和252.6萬輛，環比分別下降11.7%和12.9%，同比分別下降1.7%和2.5%；4月汽車出口90.1萬輛，環比增長3%，同比增長74.4%。另4月新能源汽車產銷量分別為132萬輛和134.4萬輛，同比分別增長5.5%和9.7%；4月新能源汽車出口43萬輛，環比增長16%，同比增長1.1倍。

 

本田汽車4月在華銷量跌48%豐田跌25%　受累中東局勢惡化油價上升

 

　　另外，本田汽車4月在中國的新車銷量按年大跌48.3%至2.26萬輛，豐田汽車亦大減25.4%至10.65萬輛，主要受累於中東局勢惡化導致汽油價格上升。

 

　　本田汽車在中國的銷售已連續第27個月錄得按年下跌，與廣汽集團(02238)的合資公司廣汽本田汽車的銷量跌勢特別明顯，4月跌幅達63.7%。豐田汽車亦連續3個月銷量下降，除汽油價格上升影響外，北京國際車展臨近亦造成銷量下跌。

 

車股 | 內地汽車經銷商庫存大增，本田豐田在華銷量暴跌，汽車股受壓吉利插半成可否趁低吸？

（廣汽本田官網截圖）

 

大和：吉利短期缺乏強勁銷售增長動力　降目標價至23.7元

 

　　大和發表最新研報，將吉利汽車投資評級由「買入」連降兩級至「持有」，目標價由24.5元降至23.7元，認為短期內缺乏強勁的銷售增長動力。該行指，吉利2026年首季業績顯示，期內收入按年增長15%至838億元人民幣，淨利潤按年下跌27%至42億元人民幣，主要受匯兌虧損4.97億元人民幣影響，而去年同期則錄得30億元人民幣匯兌收益。而調整後淨利潤約46億元人民幣，按年增長31%。毛利率按年提升1.8個百分點至17.5%，受惠於出口及極氪銷量佔比上升。

 

　　大和認為，在國內需求疲弱下，吉利2026年全年銷量目標進取。管理層目標全年銷量為345萬輛，相當於按年增長14%，但截至4月底銷量僅按年持平，意味未來需靠新車型追趕。該行降吉利今明兩年汽車銷量預測，因國內市場疲弱，但上調銷售均價預測，因加大力度「出海」及高端化趨勢持續。另下調其2026至27年每股盈測5%至6%，並將估值基準年份推至2026至2027年平均每股盈利1.99元人民幣，目標市盈率由13倍降至11倍，以反映期間每股盈利年複合增長率由24%降至15%。

 

花旗：比亞迪6月銷量需逾38萬輛才能實現正增長　仍予目標價142元

 

　　花旗指，比亞迪於4月底的中國經銷商庫存穩定在約39.9萬輛，庫存月數為2.2個月，略高於3月的2.1個月。根據最新保險零售數據，比亞迪4月國內銷量為18.15萬輛，按月跌1.6%，表現遜於新能源汽車行業2.6%的按月增長。預計6月銷量需達到38.3萬輛，才能實現按年正增長。


　　花旗的牛市情境假設，6月出口量進一步改善至14.5萬輛，較4月的運行率高出約7.4%，意味國內零售銷量需達到23.8萬輛，較4月水平高出31%。該行認為這在季節性上是可實現的，因為2025年6月中國新能源汽車零售銷量較同年4月高出28%，給予比亞迪H股目標價142港元，評級「買入」。

 

陳政深：比亞迪於海外也面對價格戰不值博　吉利若守穩21元可吸

 

車股 | 內地汽車經銷商庫存大增，疊加本田豐田在華銷量暴跌，汽車股受壓吉利插半成可否趁低吸？

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

 

　　艾德金融執行董事陳政深認為，若想吼汽車股要看估值，揀估值較便宜的股份，吉利會是相對好的選擇。新能源車股如比亞迪之前上升則因大家憧憬其海外市場復甦、出口數據理想而給予溢價，但要留意因海外市場基數低，令相關數據看起來亮麗，當然若純以輛數計其表現的確不差，惟毛利率有明顯下行趨勢，意味用價格去搶佔市場，這對企業長遠發展不是好事。另外，在很多市場，新能源車並不是必然選擇。此外，在內銷市場，只會面對更強烈競爭，這更加劇對毛利率的衝擊。比亞迪現面對的狀況會較有挑戰性，以其現時估值並非首選，至於其他新能源車股，有很多甚至只造純電動車(BEV)。若看產品組合，再看往績及估值，吉利會是較理想選擇。

 

　　不過，陳政深強調，整個行業面對的情況嚴峻，首先看國內數據，明顯見庫存正在增加，而銷量明顯下跌，乘聯會數據就顯示4月跌幅比頭4個月加劇，頭4個月跌18.5%，4月份跌21.5%，意味同比零售數據其實愈來愈差，這正反映內地購買力之前已消耗很多，有否新增購買力成疑問，始終汽車不同手機，汽車產品周期較長，用家亦不會頻密換車，在此情況下要銷量增長或止跌，必須要有新增需求，但以現時內地經濟，此條件不太存在，補貼只可加快購買決定落實，但不可以新增需求，如此情況下就要視乎經濟望天打卦了。車廠若要面向海外市場，但海外市場最強的比亞迪也要面對價格戰。而中國汽車主要於新能源車及商用汽車這兩個層面有競爭力，商用汽車也要靠夠便宜，若與歐洲對手競爭，大概便宜一半或三分一，這會影響毛利率，而商用車產品周期更長，換車相對少。因此，中國汽車股面對的挑戰相對大。

 

　　陳政深續指，當中吉利可先看能否守住50天線約21元，若守穩可吼位吸納，但若失守會形成頭肩頂，可能下試18元以下。至於比亞迪，上半年低見88.5元相信並非其低位，仍有機會穿底，故值博率有限。暫也見不到較吸引的汽車股，如蔚來(09866)、理想(02015)及小鵬(09868)等都只可炒波幅，但風險較大，而其走勢與基本因素關係相對小。

 

　　汽車股今日普遍下跌，吉利跌5.23%收報21.38元，比亞迪跌1.7%報98.15元，小鵬跌0.32%報62.4元，零跑(09863)跌1%報45.62元，奇瑞汽車(09973)跌1.91%報29.74元，賽力斯(09927)跌0.91%報70.7元，長汽(02333)跌1.27%報11.71元，惟蔚來升1.77%報48.32元，理想升0.34%報73.65元，廣汽升2.62%報2.74元。

 

車股 | 內地汽車經銷商庫存大增，本田豐田在華銷量暴跌，汽車股受壓吉利插逾半成

 

車股 | 內地汽車經銷商庫存大增，本田豐田在華銷量暴跌，汽車股受壓吉利插逾半成

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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