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新股上市 | 兩醫療股首掛半日升逾倍，「AI製藥三小龍」劑泰科技指透過香港進行國際合作，英派藥業料今年收入明顯增加

13/05/2026

　　內地兩家醫療股今日（13日）在港交所掛牌，當中18C特專科技新股劑泰科技(07666)與已在香港上市的晶泰科技(02228)、英矽智能(03696)被譽為「AI製藥三小龍」。劑泰科技CEO賴才達在上市儀式後見記者表示，香港為其「出海」第一站，預期透過香港進行全球臨床試驗，以及達成更多國際合作。

 

新股上市 | 兩醫療股首掛半日升逾倍，「AI製藥三小龍」劑泰科技指透過香港進行國際合作，英派藥業料今年收入明顯增加

（許英略攝）

 

收支平衡、盈利在公司藍圖之中

 

　　賴才達又表示，收支平衡、盈利會在公司藍圖之中，現時為收入、研發高速增長期，最重要如何達到高投資回報率（ROI）。他又指，自研的AI驅動小分子制劑優化平台產品MTS-004，已順利達到III期臨床研究主要終點，正緊密地與合作方推動商業化，冀不久將來藥物可以應市。

 

新股上市 | 兩醫療股首掛半日升逾倍，「AI製藥三小龍」劑泰科技指透過香港進行國際合作，英派藥業料今年收入明顯增加

劑泰科技CEO賴才達（右）（許英略攝）

 

　　他又將公司雙輪驅動業務模式比喻為「SpaceX」火箭及星鏈板塊，指公司一方面圍繞與大藥企合作，一方面布局後續產品開發，因此有更多臨床數據，可吸引更多合作方與其合作。

 

劑泰科技半日收升1.47倍，每手賺7710元

 

　　劑泰科技今早開報28.68元，較招股價10.5元高出1.73倍，半日收報25.92元，較招股價高出1.47倍，以每手500股計，不計手續費，每手賺7710元。

 

　　劑泰科技香港公開發售部分共有約38.3萬人申請，超額認購約6909.96倍，為今年目前新股超購次高，認購一手500股H股的9.3萬人中有132人獲配股份，分配比率0.14%，由於抽新股群情洶湧，甲組認購40萬股或800手穩獲1手，但部分「乙頭」，如認購50萬股（約530萬元）、100萬股（價值約1061萬元）則不保證中籤。

 

英派藥業料今年收入明顯增加，核心產品帶動銷量

 

新股上市 | 兩醫療股首掛半日升逾倍，「AI製藥三小龍」劑泰科技指透過香港進行國際合作，英派藥業料今年收入明顯增加

左起：英派藥業董事長徐聰、CEO蔡遂雄（許英略攝）

 

　　同日上市的英派藥業(07630)董事長徐聰在上市儀式後見記者，預料將來利潤將不會受回購條款影響；今年收入將明顯增長，受商業拓展（BD）及商業化推動，且料將來1至2年收入仍會逐步增加。

 

　　徐聰續稱，公司核心產品，為卵巢癌一線維持療法的塞納帕利，自今年1月進入內地醫保範圍，可見首季銷量明顯上升，他亦對產品今年銷售預期抱有充足信心，以及預期產品今年會獲得歐洲藥監局反饋。他亦料，除華東醫藥及美國兩項BD外，亦針對核心產品探討更多BD合作。

 

　　英派藥業CEO蔡遂雄指出，近年每年投入2至3億元人民幣為研發開支，現今公司上市後，會再謹慎評估項目推展進度及所需資金，但長遠確定會擴大管線。

 

英派藥業半日收升1.18倍，每手賺4732元

 

　　英派藥業今早開報35.5元，較招股價20.1元高出76.6%，半日收報43.76元，較招股價高出1.18倍，以每手200股計，不計手續費，每手賺4732元。

 

　　英派藥業公布，香港公開發售部分共有約22.2萬人申請，超額認購約2281.4倍，認購一手200股的6.7萬人中有1010人獲配股份，分配比率1.5%，認購60萬股即3000手方穩獲1手。

 

　　該集團錄得「頂頭槌飛」涉209.88萬股，共有840人申請，各獲400股，以及其中572人獲發額外200股，分配比率0.03%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購23.58倍。該集團招股集資約8.4億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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