異動精選 | 京東系業績優預期股價齊造好，AI股受惠H200晶片算力升級尾盤飆升
13/05/2026
【你點睇？】習特會本周北京舉行，你認為今次中美雙方最優先想解決的是？特朗普今次訪華最主要目的是？ ► 立即投票
13/05/2026
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2026-05-13
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 01:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2026 16:40
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